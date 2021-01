Alegeri SUA: O noua infrangere in fata justitiei pentru partizanii lui Donald Trump

In calitate de presedinte al Senatului, Mike Pence va superviza miercuri sedinta. Este rolul sau protocolar de a declara invingatorul in alegeri. In decembrie, Colegiul electoral a confirmat victoria candidatului democrat cu un vot de 306 la 232. Multiplele tentative judiciare ale taberei Trump de a rasturna acest rezultat au esuat.Actiunea juridica il citeaza pe Mike Pence ca inculpat. Ea cere tribunalului sa recurga la o lege din 1887 care precizeaza modul in care Congresul se ocupa de numararea voturilor. Ea afirma ca vicepresedintele "poate exercita autoritatea exclusiva si singura dispozitie pentru a stabili voturile electorale care trebuie luate in considerare pentru un stat dat".Departamentul Justitiei (DoJ) il reprezinta pe Mike Pence intr-o afacere care vizeaza sa gaseasca o modalitate de a-l mentine pe Donald Trump la putere. Intr-un dosar judiciar miercuri in Texas, departamentul a declarat ca "reprezentantul Louie Gohmert si un grup de alegatori republicani din Arizona au actionat in justitie inculpatul gresit", daca revendicarea lor "este recunoscuta juridic acceptabila"Potrivit DoJ, actiunea penala se opune procedurilor enuntate in lege de mult timp, "si nu actiunilor pe care vicepresedintele Pence le-a luat". In consecinta, el nu ar trebui sa fie tinta actiunii judiciare."O actiune judiciara care vizeaza stabilirea faptului ca vicepresedintele are puterea discretionara asupra numararii voturilor, intentata impotriva vicepresedintelui, este o adevarata contradictie juridica", a subliniat Departamentul american al Justitiei.In lipsa unor elemente tangibile pentru a spijini acuzatiile de "frauda masiva" la alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, cele peste 50 de plangeri depuse aliatii lui Donald Trump pe intreg teritoriul Statelor Unite au fost respinse aproape toate de tribunale sau abandonate.