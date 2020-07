ANALIZA Trump invoca "majoritatea tacuta", cu 100 de zile inaintea alegerilor prezidentiale. Biden ar conduce in sondaje in mai multe state cheie

"FRUSTRATI DE DISENSIUNI"

"Campania Trump are mai mult entuziasm, in opinia multor observatori, decat orice alta campanie din istoria marii noastre tari, mai mult chiar ca in 2016", a dat asigurari pe Twitter miliardarul republican, cu scopul de a recrea impulsul care a condus la victoria sa surpriza in urma cu patru ani."Biden nu are niciunul! Majoritatea tacuta va vorbi la 3 noiembrie", a adaugat presedintele, in varsta de 74 de ani, promitand sa arate ca mint sondajele care-i atribuie unanim o ramanere in urma importanta atat la nivel national - o medie de opt puncte procentuale -, cat si in state care fac si desfac destine prezidentiale.Duminica, noi studii publicate de posturile NBC si CNN il crediteaza pe candidatul democrat Joe Biden in frunte in trei state in care Donald Trump a obtinut o victorie in 2016 - Arizona, Florida si Michigan.Presedintele-candidat a incercat, folosindu-se de o acalmie a epidemiei covid-19, catre sfarsitul primaverii, sa dea pagina crizei sanitare si sa-si reia reuniunile publice cu scopul de a-si galvaniza baza.El a minimalizat, astfel, mult timp pandemia, in contextul in care numarul contaminarilor zilnice cu noul coronavirus "exploda", mai ales in sud-vestul Statelor Unite - cea mai indoliata tara din lume, cu 146.500 de morti.Pe un ton grav, Donald Trump s-a razgandit si a recunoscut ca situatia "se va inrautati inainte sa se imbunatateasca".El a sfarsit prin a preconiza in mod clar purtarea mastii de protectie - ceea ce a refuzat pana atunci, spre deosebire de Joe Biden, care se afiseaza de luni de zile in public numai purtand acest mijloc de protectie.Trump a anulat marea Conventie republicana deschisa publicului in vederea lansarii ultimei linii drepte a campaniei sale, prevazuta la sfarsitul lui august in Florida, unul dintre cele mai afectate state de actuala crestere puternica a pandemiei.Adversarul sau democrat a stabilit inca din iunie ca aceasta mare reuniune - de la 17 la 20 august, la Milwaukee, in Wisconsin - sa fie in esenta virtuala.Insa vrand sa dea un exemplu in lupta impotriva covid-19, Casa Alba incearca sa-i relativizeze impactul economic."Eu nu neg ca unele dintre aceste state" in care virusul a inceput sa creasca din nou puternic "modereaza relansarea" economica, a declarat duminica, la CNN, consilierul economic al presedintiei Larry Kudlow."Insa, in ansamblu, imaginea este foarte pozitiva", a adaugat el, preconizand o repornire cu fanfara a econimiei americane in trimestrele trei si patru.Aceasta gestiune a semanat probleme pana in randul anumitor membri ai partidului prezidential.Guvernatorul republican din Maryland Larry Hogan s-a abtinut, duminica, sa-l sustina pe Donald Trump."Multi oameni ca mine sunt frustrati de disensiuni si disfunctionalitati de ambele parti si nu au sentimentul ca avem un mare castig", a deplans el la CNN.Devansand in sondaje, Joe Biden, in varsta de 77 de ani, cunoscut prin gafele sale, se deplaseaza doar cu precautie din cauza epidemiei.In pofida faptului ca si-a prezentat recent mai multe parti din program, el este mult mai discret decat furtunosul presedinte, care-l acuza, in schimb, de faptul ca nu este "ager", ca nu iese din "subsolul" sau si ca este o "marioneta" a "stangii radicale".Dupa ce i-a adunat pe democrati in spatele candidaturii sale, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama urmeaza, acum, sa dezvaluie, la inceputul lui august, numele femeii impeuna cu care urmeaza sa candideze, in postul de vicepresedinta.Una dintre posibilele candidate, aleasa de culoare din California Karen Bass, a aparat, tot la CNN, capacitatea democratului de a atrage electoratul afroamerican in urma valului furiei istorice provocate de moartea lui George Floyd, sufocat cu genunchiul de un politist alb, in mai."Am incredere in ceea ce va face Joe Biden" in domeniul reformelor politiei si justitiei penale, a declarat ea, in timp ce Donald Trump mizeaza pe o pozitie in apararea "legii si ordinii".