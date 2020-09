Anthony Fauci il contrazice pe Donald Trump: "Este putin probabil sa avem un vaccin sigur si eficient pana la alegerile din 3 noiembrie"

"Este putin probabil sa avem un raspuns clar la intrebarea daca un vaccin este sigur si eficient pana la alegeri", a Fauci in cadrul unei conferinta de cercetare in medicina.El a precizat si ca este ingrijorat in legatura cu faptul ca pandemia de coronavirus perturba eforturile de a preveni si alte boli in contextul in care oamenii evita sa isi mai faca analize si investigatii, relateaza Digi 24. Seful administratiei americane pentru siguranta alimentara si farmaceutica (FDA) anunta la sfarsitul lunii trecute ca este dispus sa treaca peste procesul normal de autorizare a vaccinului impotriva Covid-19, insa a insistat ca nu o va face pentru a il multumi pe presedinte. Trump face de ceva vreme presiuni la adresa comunitatii medicale si firmelor farmaceutice pentru a obtine un vaccin inainte de alegeri, sperand ca acest fapt ii va aduce puncte electorale in confruntarea cu democratul Joe Biden care il conduce, inca, in sondaje.Anthony Fauci si Donald Trump au o relatie tensionata in ultimele luni, in conditiile in care presedintele american s-a plans la un moment dat ca imunologul este mai popular decat el. "El este foarte popular. Este doar curios. Lucram impreuna, dar pe mine de ce nu ma place nimeni? Probabil e vorba doar de personalitatea mea", declara, la sfarsitul lunii iulie, Donald Trump referindu-se la Fauci.