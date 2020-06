Atac extrem de dur al presedintelui Donald Trump la adresa Curtii Supreme

Ziare.

com

Presedintele SUA condidera ca "templul" dreptului american "trage cu pusca in oameni mandri sa se considere republicani sau conservatori", a scris Trump pe Twitter "Avem nevoie de mai multa justitie sau vom pierde al doilea amendament si tot restul. Votati cu Trump in 2020!",a adaugat Trump., intreaba Presedintele Americii, in contextul in care in campania electorala din 2016 a promis ca o sa schimbe Curtea Suprema pentru a fi mai conservatoare.Curtea Suprema i-a invalidat decizia de a abroga programul "Dreamers". Proiectul implementat de catre Barack Obama are ca scop sa ajute tinerii imigranti. De asemenea, programul protejeaza de expulzare aproximativPrin decizia data de Curtea Suprema,De asemenea, luni Curtea Suprema a SUA a decis sa protejeze angajatii din comunitatea LGBTQ. Atfel, forumul suprem din America a decis ca