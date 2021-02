Avocatii lui Trump sustin ca nu este nimic gresit in discursul fostului presedinte rostit inaintea asaltului asupra Capitoliului

Avocatul Michael van der Veen a argumentat ca nu a fost nimic gresit in discursul rostit de Trump cu o ora inainte ca sustinatori de-ai sai violenti sa ia cu asalt Capitoliul din Washington , pe 6 ianuarie.El a cerut Senatului sa nu il condamne pe fostul presedinte, apreciind ca punerea lui Trump sub acuzare a fost facuta "intr-o maniera flagrant neconstitutionala".Articolul punerii sub acuzare adoptat de democrati impotriva lui Donald Trump pentru "incitare la insurectie" este o "razbunare politica injusta si de o maniera flagrant neconstitutionala", a subliniat Michael van der Veen.Camera Reprezentantilor a Congresului american l-a acuzat pe Trump de incitare la insurectie, sustinand ca discursul acestuia din 6 ianuarie a incurajat multimea de sustinatori sa ia cu asalt Capitoliul.Cinci persoane au decedat in acele evenimente, printre care un ofiter de politie.Deocamdata pare improbabil ca Senatul sa voteze pentru condamnarea lui Donald Trump . Democratii au nevoie de o majoritate de doua treimi in Senat, ceea ce inseamna ca 17 republicani ar trebui sa voteze pentru condamnarea fostului presedinte.