Biden il acuza pe Trump ca "va incerca sa fure" alegerile: Va promit ca armata il va escorta foarte rapid afara din Casa Alba

Joe Biden, in varsta de 77 de ani, i-a spus intr-un interviu animatorului Trevor Noah ca este ingrijorat de ideea ca accesul la urne al americanilor ar putea fi limitat prin semanarea indoielii cu privire la validitatea buletinelor de vot prin corespondenta, trimise prin posta, la care urmeaza sa se recurga in numar mare din cauza epidemiei covid-19."Aceasta este cea mai mare ingrijorare pe care o am. Presedintele va incerca sa fure aceste alegeri", a declarat fostul vicepresedinte american in emisiunea The Daily Show difuzata miercuri."Acelasi individ a spus ca toate buletinele de vot prin corespondenta sunt frauduloase (...), in timp ce se aseaza la birou, in Biroul Oval si isi completeaza buletinul de vot prin corespondenta", a declarat Biden, referindu-se la votul presedintelui american in alegerile primare din Florida, in martie.Trevor Noah il intreaba, atunci, daca se gandeste la ceea ce va face Trump daca va fi invins in alegeri si va refuza sa recunoasca rezultatul scrutinului."Da, m-am gandit", ii rapunde fostul vicepresedinte al lui Barack Obama , adaugand ca armata va interveni cu siguranta."Va promit, sunt absolut convins ca il vor escorta foarte rapid afara din Casa Alba", spune Biden."Este o ipoteza absolut ridicola", a reactionat joi, la Fox News, purtatorul de cuvant al Casei Albe, Kayleigh McEnany."Lasati-i pe democrati in demagogia lor sa raspandeasca teorii ale complotului", a adaugat ea.Presedintele american a glumit adesea pe tema vointei sale de a ramane la putere mai mult de doua mandate.Trump a spus, pe de alta parte, in mai multe randuri, ca votul prin corespondenta este in mod necesar "fraudulos", ceea ce a determinat Twitter sa semnaleze, in mai, pentru prima oara, unul dintre tweeturile locatarului Casei Albe ca inselator.Statele Unite, unde se formeaza binecunoscute cozi in ziua votului, se confrunta cu perspectiva unor alegeri a caror organizare sa fie si mai complicata, la 3 noiembrie, de pandemia noului coronavirus.Joe Biden i-a spus lui Trevor Noah ca mai multe state implementeaza masuri in vederea obstructionarii accesului la urne si ca intentioneaza, din aceasta cauza, sa trimita observatori "in toate circumscriptiile din tara"In contextul in care rolul armatei este tot mai scrutat in aceste vremuri tulburi, seful Statului Major american, generalul Mark Milley a facut o declaratie rara joi, exprimandu-si regretul fata de faptul ca s-a afisat alaturi de Donald Trump dupa dispersarea unor manifestatii antirasiste in fata Casei Albe, semn al unei fracturi care se adanceste intre Pentagon sipresedintele american."Nu ar fi trebuit sa ma aflu acolo", a declarat ofiterul cu cel mai inalt grad in armata americana care, la fel ca secretarul Apararii Mark Esper, saptamana trecuta, se distanteaza de Donald trump.La 1 iunie, o manifestatie pasnica la Washington a fost dispersata pentru a-i elibera drumul sefului statului catre Biseria Saint Jon, pentru a se fotografia cu Biblie in mana.In contextul in care moartea afroamericanului George Floyd sub genunchiul politistului alb Derek Chauvin a relansat dezbatere cu privire la discriminarile rasiale, prin manifestatii monstru in toata tara, "prezenta mea in acel moment acolo si in circumstantele acelea au dat impresia ca militarii intervin in politica interna", a recunoscut Milley."A fost o eroare, am invatat lectia si sper sincer sa invatam cu totii lectia", a cintinuat el, pe un ton grav."Trebuie sa respectam scrupulos principiul unei armate apolitice, care s-a indradacinat profund in chintesenta republicii noastre".Imagini in care apare in uniforma de camuflaj alaturi de Donald Trump au fost folosite imediat de catre Casa Alba intr-un clip video cu accente electorale, lucru care l-a consternat pe general, potrivit unei surse militare.Presedintele american a fost aspru criticat din cauza ca i-a indemnat pe guvernatorii din tara sa reprime manifestatiile si dupa ce a amenintat ca va trimite armata in orase incapabile sa restabileasca ordinea.Fosti oficiali militari, inclusiv fostul secretar al Apararii Jim Mattis, si-au exprimat revolta fata de ceea ce considera o politizare a armatei."Nu mi-am imaginat niciodata ca militari care depun juramantul pot primi ordinul, indiferent de circumstante, sa incalce drepturile constitutionale ale concetatenilor lor -si cu atat mai putin pentru a-i permite comandantului suprem ales sa mearga sa se pozeze, nebuneste, cu comandanti militari langa el", a scris fostul general din cadrul Corpului Puscasilor Marini in revista The Atlantic.Casa Alba a aparat aprig poza lui Donald trump in fata Biserii Saint John, evocand vointa acestuia de a "transmite un mesaj puternic" si comparandu-l cu premierul britanic Winston Churchill in al doilea Razboi Mondial.Insa acest episod pare ca a provocat o constientizare, in ierarhia miliatra, care s-a aflat in dezacord cu Executivul pentru a treia oara in doar cateva zile.In contextul in care inca vorbea la 1 iunie despre strazile americane ca despre un "camp de batalie" si dupa ce a prepozitionat a doua zi "multiple unitati de militari activi din Fortele terestre (US Army)" in jurul capitalei americane, secretarul Apararii Mark Esper s-a desolidarizat in mod public de presedinte la 3 iunie."Nu sunt in favoarea decretarii starii de insurectie", declara Esper, referindu-se la singurul text care i-ar fi permis lui Trump, comandantul suprem al fortelor americane, sa desfasoare militari activi impotriva cetatenilor americani si nu rezervisti din cadrul Garzii Nationale.Si Esper si-a exprimat regretul."Am facut tot posibilul sa raman apolitic si pentru a evita situatii care pot parea politice. Uneori am reusit, alteori nu reusesc s-o fac".