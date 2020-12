SUA: In pofida opozitiei presedintelui Trump, Camera Reprezentantilor aproba proiectul de lege pentru bugetul apararii

Textul urmeaza sa fie votat in Senat, unde ar trebui sa fie, de asemenea, aprobat, inainte de a fi trimis presedintelui republican in exercitiu. Liderul de la Casa Alba a promis ca il va bloca.Proiectul de lege pentru bugetul apararii a obtinut insa 335 de voturi din totalul celor 430 de mandate din Camera, cu mult peste "supermajoritatea" de doua treimi de voturi ale camerei inferioare necesare pentru a trece peste veto-ul prezidential.Dintre cei 196 de republicani, numai 40 au votat impotriva. Ramane de vazut daca toti republicanii isi vor mentine votul pentru a contracara un eventual blocaj din partea lui Donald Trump.Dupa luni de negocieri intre parlamentarii republicani si democrati, bugetul apararii pentru 2021 reprezinta 740,5 miliarde de dolari si prevede in special o crestere cu 3% a salariilor personalului din domeniul apararii.In iulie, o prima versiune distincta a acestui text a obtinut, de asemenea, peste doua treimi din voturi la Senat, majoritar republican. Data votului in Senat nu a fost stabilita deocamdata.Marti dimineata, Donald Trump si- a reafirmat opozitia."Sper ca republicanii din Camera vor vota impotriva legii" privind bugetul Apararii (National Defense Authorization Act, NDAA) careia ii voi opune veto-ul meu", a scris pe Twitter presedintele republican care isi va incheia mandatul la 20 ianuarie.Omul de afaceri republican si-a manifestat in repetate randuri iritarea din cauza acestui buget.Textul nu include o abolire a unei legi, numita "Articolul 230", protejand statului juridic al retelelor sociale, pe care el le acuza ca sunt impotriva lui.De asemenea, este nemultumit de faptul ca prevede redenumirea unor baze militare care poarta numele unor generali din tabara confederata, care a aparat sclavia.Textul se mai opune proiectului lui Donald Trump de a reduce prezenta militara americana din Germania. El impune Pentagonului un termen de cel putin 120 de zile inainte de orice reducere a efectivelor sale din Germania, ceea ce inseamna ca nicio retragere americana nu va avea loc inainte de instalarea la Casa Alba a succesorului sau, Joe Biden Proiectul mentioneaza ca o retragere militara din Germania, "intr-o perioada de amenintari tot mai mari in Europa , ar constitui o grava eroare strategica grava ce ar slabi interesele de securitate ale Statelor Unite si ar fragiliza NATO ".Donald Trump a facut aluzie la aceste subiecte in mesajul sau de marti pe Twitter , mentionand in plus "5G".Proiectul de lege abordeaza problema partajarii spectrului electromagnetic odata cu dezvoltarea frecventelor 5G.