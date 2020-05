Casa Alba apara "dreptul" lui Trump de a demite inspectori generali care nu ii sunt loiali

Ziare.

"Exista multi birocrati care se cred presedinti in locul lui Donald Trump", a declarat consilierul economic al Casei Albe, Peter Navarro, intrebat de canalul ABC despre concedierea lui Steve Linick, al patrulea inspector general destituit de la inceputul lunii aprilie."Unii numesc aceasta 'statul paralel', cred ca este potrivit", a adaugat el, reluand expresia 'Deep State' utilizata frecvent de Donald Trump pentru a denunta functionari care - potrivit lui - actioneaza sa-i submineze autoritatea."Nu deplang plecarea lor, va exista intotdeauna cineva mai bun pentru a-i inlocui, mai loiali poate nu fata de presedinte, ci fata de programul Trump", a mai spus Navarro, asigurand ca presedintele are "clar autoritatea" de a-i demite."Nu vreau sa vars lacrimi de crocodil" in cazul lui Steve Linick, a intarit senatorul republican Ron Johnson pe CNN. Potrivit lui, nu toti inspectorii generali - functionari insarcinati sa descopere eventuale abuzuri in cadrul ministerului din care fac parte - fac o munca egala: "unii o fac din motivatii politice, iar altii desfasoara o munca formidabila".Dar, "pana la urma toti sunt in serviciul presedintelui si el are autoritatea de a-i recruta si de a-i destitui", a adaugat Ron Johnson."Presedintele are dreptul de a concedia oricare functionar federal, dar - daca este vorba de represalii - acestea ar putea fi ilegale", a ripostat sefa democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, pe CBS.Democratii au anuntat sambata o ancheta parlamentara cu privire la concedierea lui Linick, care - potrivit lor - ar putea avea scopul de a impiedica sa se ancheteze asupra sefului diplomatiei Mike Pompeo, acuzat pe plan intern ca ar fi utilizat serviciile unui angajat al ministerului pentru afacerile sale private si cele ale sotiei sale.Potrivit legii americane, executivul trebuie sa anunte cu 30 de zile inainte Congresul despre intentia sa de a demite un inspector general, cu scopul de a lasa timp parlamentarilor sa o conteste, dar aceasta nu s-a intamplat in cursul recentelor concedieri ale inspectorilor generali de la Informatii, Pentagon si Ministerul Sanatatii, care cu totii, din motive variate, il contrariasera pe Donald Trump.Presedintele "se crede deasupra legilor", a comentat fostul candidat la alegerile primare democrate Bernie Sanders, reprosandu-i acestuia ca nu intelege rolul inspectorilor generali.