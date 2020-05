Ce este si cum arata "ceasul mortilor lui Trump", care a aparut in Times Square

Ziare.

Acest "ceas", afisat pe fatada unei cladiri din Times Square abandonata odata cu pandemia, afisa luni peste 48.000 de morti, dintr-un total de decese din cauza coronavirusului depasind pragul de 80.000, bilantul oficial cel mai grav din toate tarile lumii, scrie AFP.Afisajul "ceasului" se modifica in functie de presupunerea urmatoare: 60% dintre decesele din Statele Unite puteau fi evitate daca administratia lui Donald Trump ar fi decis sa decreteze reguli de distantare si sa inchida scolile cu o saptamana mai devreme, la 9 martie, in loc de 16 martie, cum a facut, a explicat Eugene Jarecki intr-un blog pe platforma Medium.Regizorul newyorkez, premiat de doua ori la Festivalul de film Sundance, a explicat ca utilizeaza aceasta valoare "prudenta" de 60%, pentru ca este calculata de unii specialisti pe baza unor afirmatii facute la jumatatea lui aprilie de foarte respectatul Anthony Fauci.Celebrul expert in boli infectioase cu functia cea mai inalta din SUA si consilier al lui Donald Trump a declarat ca introducerea masurilor de la 9 martie "putea salva vieti"."Vietile pierdute inutil ne impun sa cerem o gestionare mai responsabila a crizei. Asa cum numele soldatilor nostri sunt gravate pe monumente pentru a ne reaminti costul razboaielor, cuantificarea vietilor pierdute din cauza reactiei tarzii a presedintelui serveste unei functii esentiale", a explicat Eugene Jarecki in mesajul sau. Noul coronavirus si-a facut oficial aparitia in urma cu cateva zile si la Casa Alba . Purtatoarea de cuvant a vicepresedintelui Pence, Katie Miller, a fost testata pozitiv la sfarsitul saptamanii trecute. De asemenea, un militar din serviciul presedintelui SUA."Nu l-am mai vazut de atunci", a declarat Donald Trump despre vicepresedintele Pence.El a adaugat ca Mike Pence a fost testat negativ duminica si din nou luni. "Este intr-o forma foarte buna si cred ca totul va fi bine", a insistat liderul administratiei de la Washington.Casa Alba a dezmintit duminica orice masura de carantina vizand pe vicepresedintele american.Alti trei membri ai celulei de criza s-au autoizolat preventiv: Anthony Fauci, expertul in boli infectioase, Robert Redfield, directorul Centrului de Control si Prevenire a Bolilor, si Stephen Hahn, seful Administratiei pentru Alimente si Medicamente.