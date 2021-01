Ce idei promova Ashli Babbitt, veterana armatei SUA, inainte sa fie impuscata la Capitoliu: "Nimic nu ne va opri"

"Nimic nu ne va opri. Pot sa incerce, sa incerce, sa incerce, dar furtuna e deja aici si va ajunge la (Wasshington - n.r.) in mai putin de 24 de ore", scria Ashli Babbitt pe retelele sociale, scrie Adevarul.ro care citeaza BBC.Ashli Babbitt, veteran al Fortelor Aeriene, este una din cele cinci persoane care au murit in cursul violentelor alaturi de un ofiter de politie care fusese de asemenea grav ranit. Ea a participat la misiuni in Afghanistan si Irak si a fost trimisa alaturi de Garda Nationala in Qatar si Kuweit, a povestit fostul sau sot pentru presa americana."Era o personalitate pe care ori o iubeai, ori o urai. Nu se scuza pentru firea ei... se mandrea cu asta, cum se mandrea cu tara ei si cu faptul ca e americana", a declarat Timothy McEntee.Nascuta la San Deigo, California, Babbit se recasatorise recent si se ocupa de propria companie de intretinere a piscinelor alaturi de sotul sau. Acesta nu a luat parte la miting la care a plecat singura. Unul din fratii sai a povestit ca familia sa nu stia ca va merge la Washington dar nimeni nu a fost suprins ca a fost acolo."Sora mea avea 35 de ani si a activat 14 ani in armata - pentru mine asta inseamna majoritatea vietii adulte constiente. Or, daca cineva simte ca si-a dat aproape toata viata in slujba tarii si nu este ascultat, atunci e ceva greu de inghitit. De asta era atat de furioasa".Babbitt era cea mai mare si avea patru frati, fiind crescuta intr-o familie in mare parte apolitica, insa se descria pe retelele sociale ca fiind libertariana si patriota si isi declara sustinerea neconditionata pentru Donald Trump . Totodata, era o adepta a miscarii conspirationiste Qanon ce sustinea existenta unui complot al elitelor sataniste impotriva carora ar fi luptat in secret presedintele american.Ea a participat in septembrie 2020 la la o parada navala de sustinere a lui Donald Trump, in San Diego, unde a purtat un maiou pe care scria "We are Q" ("Suntem Q"), referinta la sursa din aparatul de stat american cu acces la informatii clasificate.Cu cateva zile inainte de mitingul "Opriti furtul" din 6 ianuarie, ziua validarii votului de Congresul american, anuntat de Trump pe retele sociale, scria pe Twitter : "Pe 6 ianuarie voi fi in DC! Dumnezeu sa binecuvinteze America si WWG1WGA" (Where We Go one, We Go All = Unde merge unu, mergem toti, sloganul adeptilor Qanon).Politia Capitoliului a emis un comunicat in care a precizat ca un ofiter a tras cu arma de serviciu si a ranit o femeie in timp ce "manifestantii se indreptau spre Camera Reprezentantilor, unde se adaposteau membri ai Congresului". Babbitt a fost transportata la spital unde a murit, in timp ce ofiterul care a impuscat-o a fost plasat in concediui administrativ. Politia nu i-a publicat numele.Familia lui Babbit a aflat vestea de la televizor. Bunicul lui Babbitt a povestit la "Good Morning America" ca nepoata sa este un avid fan al lui Trump de la momentul in care acesta a candidat prima data la presedintie. "Credea ca este a doua venire a lui Isus, imi imaginez", a spus el care a descris-o ca "o patriota exceptionala" pe Babbit, unica sa nepoata, care dintr-un motiv sau altul era pasionata de Donald Trump.CITESTE SI: