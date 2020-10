Cine sunt apropiatii lui Trump de la Casa Alba, contaminati cu COVID-19

Aparent, regulile cu privire la controlarea virusului SARS-Cov-2 au fost aplicate in mod lax la Casa Alba.Abia recent, purtarea mastii a fost impusa ca obligatorie personalului care lucreaza la sediul presedintiei.Aceasta neluare in serios a permis virusului sa circule si sa contamineze un numar important de personalitati de prim-plan.Presedintele a anuntat in noaptea de joi spre vineri ca a el si sotia sa Melania Trump, in varsta de 50 de ani, au fost testati pozitiv cu covid-19.El a fost spitalizat, insa Prima Doamna a ramas in "convalescenta" la Casa Alba."Ma simt bine si voi continua sa ma odihnesc acasa", a anunat luni pe Twitter First Lady.Fiica presedintelui Ivanka Trump si sotul sau Jared Kushner, care sunt consilieri la Casa Alba, par sa fi fost crutati.Diagnosticul pozitiv al lui Hope Hicks, in varsta de 31 de ani, o consiliera apropiata a lui Donald Trump, a fost divulgat in presa joi. Ea calatorea cu regularitate cu presedintele si l-a insotit in doua randuri la bordul Air Force One saptamana trecuta.Kayleigh McEnany, in varsta de 32 de ani, o purtatoare de cuvant a Casei Albe, a anuntat luni ca a fost testata pozitiv cu covid-19 luni, dupa trei zile de teste negative. Ea da asigurari ca nu resimte simprome si ca s-a plasat in carantina.Potrivit presei americane, doi dintre asistentii sai, Chad Gilmartin si Karoline Leavitt, au fost de asemenea contaminati.Fosta consiliera Kellyanne Conway, in varsta de 53 de ani, a plecat de la Casa Alba in august, dar a revenit la 26 septembrie, la o ceremonie. Ea a anuntat vineri ca a fost testata pozitiv cu covid-19 si a precizat ca prezinta "simptome usoare".Nicholas Luna, unul dintre asistentii personali ai presedintelui, a fost de asemenea contaminat.Ronna McDaniel, in varsta de 47 de ani, care conduce Comitetul National Republican (RNC) a fost testata pozitiv cu covid-19 miercuri. Ea s-a plasat in carantina anterior, la domiciliu, in Michigan, din cauza ca unul dintre apropiatii sai s-a imbolnavit de covid-19.Bill Stepien, in varsta de 42 de ani, seful campaniei lui Donald Trump, a fost diagnosticat cu covid-19 vineri. El prezinta simptome usaore si s-a plasat, de asemenea, in carantina.Chris Christie, in varsta de 58 de ani, fostul guvernator al New Jersey, l-a ajutat pe presedinte sa se pegateasca in vederea duelului televizat cu rivalul sau democrat Joe Biden . El a fost infectat si a fost spitalizat de sambata dupa-amiaza.Fara presedinte si acesti actori, campnia lui Donald Trump se afla pe umerii vicepresedintelui Mike Pence, tstat negativ cu covid-19, care cntinua sa strabata tara.Trei senatori republicani Mike Lee (49 ani), Thom Tillis (60 ani) si Ron Johnson (65 ani) poarta virusul.Primii doi sunt membri ai Comisiei Judiciare a Senatului, care urmeaza sa lanseze la 12 octombrie procesul de confirmare a judecatoarei Amy Coney Barrett, numita de catre Donald trump la Curtea Suprema in locului lui Ruth bader Ginsburg.Presedintele vrea sa obtina unda verde a Camerei superioare a Congresului inaintea alegerilor de la 3 noiembrie, insa o absenta prelungita a senatorilor ar putea s-i complice acest obiectiv.O jurnalista de la CBS News a anuntat pe Twitter ca este un caz de contact, dupa ce a participat la o conferinta de presa, la Casa Alba.Paula Reid a publicat o fotografie in care purta o masca, asezata in apropierea a doi colaboratori ai lui Donald Trump, Kayleigh McEnany si Chad Gilmartin, care nu purtau masca, diagnosticati cu covid-19.Jurnalista a anuntat ca s-a plasat in carantina si ca munceste de acasa.