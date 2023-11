Clipul zilei: Schimbarea de look de care are nevoie Trump si cateva lucruri de care nu poate scapa

Donald Trump este personajul politic al momentului, iar o echipa de jurnalisti s-a gandit cum ar putea sa il faca pe presedintele american sa para mai uman, practic sa ii realizeze o schimbare de imagine.

Jurnalistii de la GQ au realizat un clip cu ajutorul unei aplicatii de schimbare de look. Pentru inceput, ei au scos in evidenta cateva dintre problemele de imagine ale presedintelui:

-mult prea mult bronz;

-cravatele imense;

-parul ridicol;

-pantalonii sifonati si mult prea largi;

-marimea nepotrivita a mansetelor si faptul ca se observa de sub sacou.

Dupa ce au stabilit doar problemele care se observa la o prima vedere, jurnalistii au inceput sa lucreze la schimbarea imaginii presedintelui Americii.

Au inceput cu scurtarea pantalonilor costumului, pentru a scapa de aspectul sifonat. Si subtierea acestora a fost pe lista. Trump chiar ar trebui sa isi cumpere costumele cu cel putin un numar mai mic.

Cu cateva mici modificari la sacou, acesta arata mult mai bine cand este purtat de noul sef de la Casa Alba. Jurnalistii ii amintesc presedintelui ca intotdeauna doar nasturele de sus se inchide.

Problema mansetelor se rezolva prin scurtarea acestora. "Nu par mainile mai lungi acum?", se intreaba cei de la GQ.

"Schimba aceasta monstruozitate cu o cravata mai mica", au continuat ei si uite asa usor-usor ne apropiem de imaginea clasica de presedinte. "Nu uita de acul de cravata", mai spun ei, recomandand chiar si o batista in buzunarul de la piept.

Urmatoarea pe lista: frizura presedintelui. "Exista o multime de frizeri buni in Washington. Repara acest dezastru!", il sfatuiesc jurnalistii pe Trump inainte sa incerce in aplicatie mai multe frizuri pana cand au gasit-o pe cea potrivita pentru acesta.

Si pentru ca au ajuns in zona capului, bineinteles ca i-au schimbat si culoarea pielii, scapand in acest fel de bronzul inestetic, care il face sa para omul-portocaliu.

In acest fel, presedintele american a suferit o schimbare totala de look. Dar in ciuda acestui lucru, jurnalistii spun ca exista un mare regret.

"Poate ca el arata mai bine, dar e pacat ca nu putem schimba: misoginismul, rasismul, homofobia, islamofobia, coruptia, minciunile, obiceiurile proaste", incheie jurnalistii.