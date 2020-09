Un consilier al presedintelui Trump a fost ales la conducerea Bancii Interamericane de Dezvoltare

Mauricio Claver-Carone, un avocat american de origine cubaneza in varsta de 45 de ani, a fost singurul candidat pentru acest post si va intra in functie la 1 octombrie pentru un mandat de cinci ani.El a obtinut votul a 30 de guvernatori ai BID, dintre care 23 de tari sud-americane si, potrivit unei surse de la Washington , un total de 66,8% din sufragii."Doresc sa le multumesc tuturor partenerilor nostri regionali pentru ca au mentinut integritatea procesului electoral si pentru ca impartasesc viziunea noastra comuna cu o banca mai puternic si mai reactiva", a afirmat Mauricio Claver-Carone intr-un comunicat.Alegerea sa rupe traditia unei institutii conduse pana atunci de un reprezentant al Americii Latine si a provocat iritarea a mai multor tari din America de Sud , printre care Argentina si Chile.Aceste tari si-au exprimat temerea ca noul presedinte al BID ar putea sabota una din institutiile capabile sa amortizeze costul pandemiei de COVID-19.Votul initial, prevazut in martie, a fost de altfel amanat din cauza noului coronavirus.Argentina le-a cerut celorlalte state sa se abtina de la vot, iar Chile a evocat posibilitatea de a anula alegerea.Candidatura victorioasa a Mauricio Claver-Carone este un succes pentru diplomatia americana si a beneficiat de sprijinul mai multor tari aliate ale presedintelui Donald Trump ca Brazilia , Columbia si Bolivia.Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si-a exprimat satisfactia pentru alegerea lui Mauricio Claver-Carone despre care a spus ca este un "mare aparator al institutiilor democratice". "Statele Unite sunt bucuroase sa coopereze indeaproape cu el in timpul mandatului sau in fruntea acestei organizatii importante", a adaugat Mike Pompeo intr-un comunicat.Statele Unite sunt principalul actionar al BID, cu o contributie de 30%.Descris ca un consilier intransigent, Mauricio Claver-Carone a contribuit la modelarea politicii dure a administratiei americane fata de Cuba si Venezuela Alegerea sa a avut loc cu aproape doua luni inaintea prezidentialelor americane din noiembrie.