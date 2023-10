China nu e deloc multumita de atitudinea presedintelui ales de americani, Donald Trump, care in campania electorala a declarat ca va incepe un razboi comercial cu tara asiatica. Raspunsul venit de la Beijing e urmatorul: daca republicanul isi va indeplini promisiunea, atunci companiile americane vor avea mult de suferit, mai ales Apple, Boeing si producatorii auto.

In campanie, Trump a atacat China si a mentionat ca va impune un tarif de 45% pentru importurile din aceasta tara, aminteste The Guardian.

"Cand vor vedea asta vor inceta sa mai triseze", a sustinut republicanul, in luna august, acuzand China ca isi depreciaza voit moneda pentru a obtine un avantaj competitiv in fata SUA.

Iar luni, ziarul Global Times detinut de autoritatile de la Beijing a avertizat ca aceste masuri ar reprezenta o mare eroare din partea SUA.

"Daca Trump rupe acordul comercial, atunci multe industrii americane vor avea de suferit, iar el va fi taxat pentru neglijenta, ignoranta si incompetenta de care va da dovada", se arata intr-un editorial publicat de Global Times, care-l numeste "naiv" pe republican.

Publicatia arata ca statul chinez nu va sta cu mainile in san si va impune la randul sau sanctiuni asupra SUA si o reorientare catre alte piete.

"Comenzile pentru avioane Boeing vor fi inlocuite cu Airbus (din Franta - n.red.). Industria auto din SUA si vanzarile iPhone-urilor in China vor avea parte de un recul, iar importurile de soia si porumb din SUA vor fi sistate. De asemenea, Beijingul va limita si numarul de studenti chinezi care pleaca la studii in SUA. Nu va fi in favoarea lui Trump sa faca lucrurile dificile pentru China", mai arata articolul citat.

Cele doua tari colaboreaza in multe domenii. De exemplu, piesele pentru produsele Apple, inclusiv pentru telefoanele iPhone, sunt fabricate in China, iar statul asiatic e o piata de desfacere uriasa pentru produsele americane.

