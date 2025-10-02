Daramati acest zid! Cum a ucis Donald Trump speranta lui Ronald Reagan

"Daca vreti pace, daca vreti prosperitate pentru Uniunea Sovietica si pentru Europa de Est, daca vreti liberalizare, veniti aici la aceasta poarta. Domnule Gorbaciov, deschideti aceasta poarta. Domnule Gorbaciov, daramati acest zid!"

Acesta este mesajul transmis de fostul presedinte american Ronald Reagan - republican si el - in urma cu 30 de ani, pe 12 iunie 1987.

Liderul de atunci al Statelor Unite a sustinut discursul in Berlinul de Vest, in fata Zidului Berlinului, cu ceva mai mult de doi ani inainte de daramarea sa.

La 30 de ani diferenta, un nou presedinte republican se confrunta cu un zid, insa de data aceasta de partea cealalta a sa si a istoriei.

Intr-un articol pentru Newsweek, refugiatul sovietic Alexander Nazaryan, acum jurnalist, noteaza ca America "nu mai este unita", iar despre Trump sustine ca "a ucis speranta lui Ronald Reagan".

Autorul incepe articolul relatand cum mama sa i-a spus ca discursul din urma cu 30 de ani a fost "urias": "Nu am fi ajuns aici fara Reagan".

Nazaryan si familia lui au ajuns in Statele Unite in 1989, atunci cand Zidul Berlinului a cazut in sfarsit, desi, sustine acesta, "este o chestiune de dezbatut cat a avut de-a face cu asta Mihail Gorbaciov, care este tinta discursului lui Reagan".

"Pentru cei mai multi americani de origine rusa, nu exista nicio dezbatere: Reagan a fost mare, iar America este mare", mai spune autorul.

Zidul lui Trump si SUA care isi intorc spatele lumii

In urma cu 30 de ani, Reagan transmitea, in acel discurs, ca "libertatea si securitatea merg mana in mana, avansul liberatii umane poate doar intari cauza pacii mondiale".

Aniversarea celor trei decenii de la acel moment are loc in timpul presedintelui Donald Trump, ceea ce pare a fi, potrivit autorului, "tipul de ironie cruda la care istoria este experta".

"Interdictia impusa musulmanilor a fost ucisa de propriile sale mesaje de pe Twitter, in timp ce zidul de la granita cu Mexicul a fost totdeauna mai degraba o metafora decat o actualitate.

Metafora pentru ce? O America inchisa care intoarce oamenii (din drum - n.red.) si care isi intoarce fata de la lume. Retragerea din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice nu a fost doar un atac la realizarile fostului presedinte Barack Obama, ci si la convingerea lui Reagan ca Statele Unite trebuie sa conduca lumea prin forta morala.

Trump instaleaza un gard, inchide jaluzelele si incuie usa. 'Atentie, caine rau!' scrie pe un semn si 'Trecerea interzisa' pe altul", mai noteaza Nazaryan.

Acesta subliniaza ca 50 de mii de refugiati din Haiti isi asteapta soarta, iar semne de la Trump sunt ca i-ar putea trimite inapoi, in timp ce si refugiatii foarte competenti se confrunta cu incertitudine in ce le priveste vizele.

"Care este scopul acestui lucru? Nu exista niciunul, ma tem, cu exceptia celui de a alimenta malitiozitatea si paranoia unei extreme dreapta care a ajutat la alegerea lui Trump.

Niciun imigrant de nicaieri nu ar vrea sa intre de bunavoie in peisajul 'macelului american' pe care Trump l-a descris in discursul sau intunecat de investire. Natiunii sale ii lipseste ingredientul fundamental care a fost atat de atractiv pentru familia mea in urma cu trei decenii: speranta", mai noteaza autorul articolului.

America la care viseaza imigrantii

Ronald Reagan este considerat de multi unul dintre cei mai mari presedinti americani din istorie, plasat constant in Top 10. Aflat in primele luni de mandat, Trump este in continuare contestat de multi.

In urma cu cateva zile, Washington Post comenta ca, in 1987, Reagan i-a adresat acel mesaj lui Gorbaciov pentru ca a crezut ca polonezii, rusii si celelalte popoare din spatele Cortinei de Fier merita la fel de mult libertatea precum o meritau ceilalti europeni sau americanii.

Inainte de prima victorie, din anul 1980, Reagan spunea ca America "nu este intoarsa catre interior, ci catre exterior. America este in continuare unita, in continuare puternica, in continuare ramane atasata visului de pace si unitate, in continuare dornica sa tina partea celor care sunt persecutati sau singuri".

"Aceea este America la care am venit, nu natiunea 'schilodita' imaginata de Trump", incheie Nazaryan.

