Demiterea directorului FBI, inceputul sfarsitului pentru Donald Trump?

Presedintele Donald Trump l-a concediat brusc pe James Comey. Aceasta decizie e vazuta de unii comentatori ca fiind inceputul unei crize constitutionale in SUA.

Donald Trump s-a amestecat intr-o ancheta a FBI, e vorba de cercetarea legaturilor unor apropiati ai acestuia cu Rusia.

Justificarea demiterii directorului FBI este data de "nemultumirea" presedintelui, pentru ca James Comey a iertat-o pe Hillary Clinton de acuzatiile ca ar fi folosit o adresa de email privata pentru corespondenta oficiala, in timp ce a fost sefa Departamentului de Stat in perioada presedintiei Obama.

Intr-un mesaj pe Twitter postat saptamana trecuta de Trump, acesta spune ca James Comey "este cel mai bun lucru care i s-a intamplat lui Hillary Clinton", sustinand ca directorul FBI i-a oferit acesteia "iertare pentru multe fapte rele".

Dar demiterea directorului FBI nu are legatura cu Hillary Clinton.

In acest moment, Donald Trump a uitat-o pe inamica, sa care si-a pierdut mult din influenta in interiorul Partidului Democrat. "Elefantul din camera" e Rusia. Ancheta FBI a avansat si sunt tot mai multe semne ca poate face ravagii la Casa Alba.

In scrisoarea oficiala pe care Donald Trump a trimis-o Biroului Federal si in care anunta demiterea directorului exista o scurta referire la ancheta FBI: "In timp ce am apreciat ca m-ati informat, in trei ocazii separate, ca nu sunt obiectul investigatiei, cu toate acestea, sunt nevoit sa accept concluzia Departamentului de Justitie, care spune ca nu puteti sa conduceti biroul in mod eficient", a scris presedintele american.

Niciun oficial al Casei Albe nu a dorit sa faca vreo precizare in legatura cu ocaziile in care Trump si Comey au vorbit despre ancheta FBI cu privire la legaturile cu Rusia si in ce context i-a dat asigurari presedintelui ca nu face obiectul anchetei, se arata in articolul de fond al cotidianului New York Times.

Demiterea lui Comey a fost facuta cu o zi inainte ca Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, sa participe la o discutie oficiala cu Donald Trump, in Biroul Oval.

O sincronizare mai proasta nici ca se putea. In plus, aceasta decizie a lui Trump vine la doua zile dupa ce fostul procuror general Sally Yates a fost audiat pentru prima data de catre Comisia Juridica a Senatului american, in legatura cu influentarea alegerilor prezidentiale de catre reprezentanti ai Rusiei.

Fostul procuror general al SUA provoaca un cutremur la Casa Alba

Marturia lui Sally Yates a fost devastatoare pentru Casa Alba.

Exista o perioada neclara de 18 zile intre un raport amanuntit realizat de procurorul general asupra lui Michael Flynn, consilierul pentru securitate nationala al lui Donald Trump, in care se arata ca acesta este "santajabil" de catre Kremlin, fiind si lobby-istul lui Erdogan in SUA, si decizia presedintelui de a renunta la serviciile acestuia.

Sally Yates, fost procuror general al SUA, a aparut in fata senatorilor americani cu doar doua zile inainte ca Trump sa-l concedieze pe directorul FBI - Foto: Hepta.ro

"Afirmatia lui Sally Yates este deosebit de grava, pentru ca arata ca ea a incercat in mod clar si repetat sa avertizeze Casa Alba cu privire la faptul ca Flynn nu numai ca a fost implicat in actiuni problematice, dar l-a indus in eroare si pe vicepresedintele Michael Pence, care a transmis, bazandu-se pe cele spuse de consilierul Casei Albe, informatii neadevarate publicului american.

Daca Trump a dorit sa se distanteze de Flynn si de comportamentul sau, de ce a atacat-o pe Yates, in loc sa ia in seama avertismentele ei?", scrie Sarah Posner, Washington Post.

Trebuie adaugat faptul ca Sally Yates, fostul procuror general, a fost concediata tocmai pentru ca a trimis acel raport la Casa Alba.

Intr-un reportaj realizat de postul TV NBC News se sustine faptul ca fostul presedinte Barack Obama l-a avertizat in mod direct pe Donald Trump sa nu-l angajeze pe Flynn, acesta fiind eliberat din pozitia de sef al Agentiei de Informatii pentru Aparare, in anul 2014. Si, in ciuda tuturor avertizarilor, Trump i-a oferit cea mai importanta functie de consilier de la Casa Alba.

Abia dupa aceasta demitere abrupta a sefului FBI, mai multi lideri republicani au cerut o investigatie condusa de un anchetator independent pe subiectul alegerilor prezidentiale si implicarii Rusiei.

"Justin Amash, congresmen republican din statul Michigan, a postat pe Twitter un mesaj in care spune ca in acest moment sustine infiintarea unei comisii de ancheta independente, care sa cerceteze legaturile dintre Rusia si Trump, iar faptul ca actualul presedinte i-a cerut de trei ori lui Comey sa-i confirme ca nu e anchetat i se pare cel putin bizar", scrie New York Times.

Dar aceasta concediere precipitata a lui Comey poate arata si faptul ca Administratia Trump se afla intr-o mare criza. Au trecut cu putin peste o suta de zile de la depunerea juramantului, iar Casa Alba pare bantuita de neincredere, actiuni haotice, afaceri de spionaj si nepotism.

"Socul concedierii ne duce cu gandul la comparatia cu Masacrul de Sambata Seara din 1973, cum a fost denumit de presa, cand Nixon a concediat mai multi oficiali in timpul scandalului Watergate.

Acele concedieri intempestive au generat prabusirea presedintelui Nixon, care a ajuns rapid la un singur pas de procedura de impeachment, demisionand inainte ca aceasta sa fie declansata", scrie jurnalistul Dan Balz pentru Washington Post.

"Orice incercare de a stopa sau compromite investigarea implicarii Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA va ridica o serie de grave probleme constitutionale", a declarat Richard J. Durbin, senator democrat de Illinois.

Cine este James Comey

Fostul director al FBI este un procuror de cariera. A fost adjunct al procurorului general al SUA in timpul administratiei lui George W. Bush. A fost numit in functia de director in anul 2013, bazandu-se pe sustinerea ambelor mari partide.

James Comey a fost director mai putin de patru ani dintr-un mandat de zece, fiind concediat de Donald Trump - Foto: Hepta.ro

El se afla in al patrulea an de mandat dintr-unul de zece ani. In interiorul institutiei se bucura de increderea colegilor, pentru ca e un "om corect si un foarte bun manager".

Momentul definitoriu al carierei lui a fost in anul 2004 cand, in ciuda unor mari presiuni facute de Casa Alba asupra Departamentului de Justitie pentru a reautoriza programul secret de inregistrare a convorbirilor telefonice, el s-a opus.

In 2016, si-a asumat un rol controversat si nu pe deplin explicat. A inceput o investigatie cu privire la suspiciunile ca Hillary Clinton a folosit o adresa de email privata in ce priveste comunicarile oficiale, gazduita pe un server care nu era securizat.

Ancheta a fost oprita, apoi redeschisa cu o luna inainte de alegerile prezidentiale, pentru ca, in final, Hillary Clinton sa fie declarata nevinovata, dar doar cu trei zile inainte de vot.

Atat candidata Partidului Democrat, cat si alti lideri ai partidului l-au acuzat pe Comey ca iesirile sale au afectat increderea publicului american in doamna Clinton. Pe de alta parte, Donald Trump a sustinut sus si tare ca Hillary Clinton trebuia pusa sub acuzare, acesta fiind si motivul oficial al concedierii directorului FBI.