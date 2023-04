Donald "Nero" Trump. E decis sa dea foc Americii ca s-o construiasca dupa chipul si asemanarea sa?

Istoria nu s-a pus niciodata de acord daca Nero a fost incendiatorul sau salvatorul Romei. Cert este insa ca ce a recladit apoi a fost dupa chipul si asemanarea sa, la fel si prigoana crestinilor.

Mai in timpurile noastre, Donald Trump pare decis sa dea foc Statelor Unite in numele propriei prigoane.

Trump a amenintat vineri ca va tine blocat Guvernul SUA luni sau chiar ani daca nu primeste cele 5,6 miliarde de dolari pentru constructia zidului sau "anti-imigranti" de la granita cu Mexicul, potrivit New York Times. Ba chiar spune ca e hotarat sa declare stare de urgenta nationala ca sa ia banii fara acordul Congresului pentru a-si pune in practica viziunea.

Cert este ca americanii au intrat in a treia saptamana de blocaj bugetar si situatia deja devine tensionata. Aproximativ 800.000 de functionari au fost "pusi pe tusa", trimisi in somaj fortat, sau lucreaza fara sa fie platiti. Iar asta afecteaza si buna functionare a tarii, de la muzee inchise, la gramezi de gunoaie ce se formeaza pentru ca nu are cine sa le ridice, lipsa de intretinere a infrastructurii sau chiar casatorii ce nu pot fi oficiate.

Dar Trump e de neclintit. "Nu-mi pasa daca majoritatea functionarilor care nu-si iau salariile sunt democrati. Eu vreau sa pun capat blocajului, dar doar dupa ce cadem de acord asupra planului Securizare puternica a granitelor. Eu sunt aici, gata de discutii. Unde sunt democratii?", e doar unul dintre multele mesaje postate de Trump pe Twitter sambata pe tema zidului.

I don't care that most of the workers not getting paid are Democrats, I want to stop the Shutdown as soon as we are in agreement on Strong Border Security! I am in the White House ready to go, where are the Dems? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2019

Magicianul Trump si realitatea relativa

Cert este ca nu doar democratii, ci mai nimeni nu poate tine pasul cu Trump. "Daca nu-i poti convinge, zapaceste-i", spune o vorba din popor, iar presedintele SUA este un maestru absolut al acestei tehnici.

La inceput a spus ca isi asuma intru totul responsabilitatea pentru ca inchide partial administratia. Apoi a dat vina pe democrati, sustinand ca ei si-au dorit acest shutdown. Vineri si-a arogat din nou "meritele", chiar laudandu-se ca "sunt foarte mandru de ceea ce fac".

In aceste peste doua saptamani de cand a paralizat SUA, Trump si-a schimbat de atatea ori povestea, incat ne putem teme ca si aici istoria s-ar putea gasi in dezacord despre ce s-a intamplat cu adevarat cand va relata despre scandalul care-i mistuie intaiul mandat prezidential.

Trump a redus soarta tarii si a cetatenilor la nivelul unui "test de virilitate politica", batalie in care sustine ca are sprijin neconditionat, de la agentiile nationale de securitate, pana la predecesori de-ai sai de la Casa Alba, care, spune Trump, i-ar fi marturisit in secret ca ceea ce face el acum ar fi trebuit sa faca ei la timpul lor. Ba chiar sustine ca functionarii ii transmit ca sunt bucurosi sa lucreze fara plata si chiar ar renunta la salarii ca sa-l vada triumfand.

Realitatea e un detaliu care nu face decat sa-l incurce. Cum s-a intamplat cand l-a lovit realitatea actiunilor sale si a trebuit sa isi anuleze vacanta de Craciun ca urmare a shutdownului pe care l-a orchestrat.

Si atunci, reactia sa a fost extrem de prezidentiala. "Sunt singur-singurel (saracutul de mine) la Casa Alba, asteptandu-i pe democrati sa se intoarca sa ajungem la un acord de care avem nevoie cu disperare pentru granite mai sigure. De la un punct incolo democratii vor vedea ca sa nu accepte acest acord va costa tara mai mult decat costa zidul. Nebunie!", a scris Trump pe Twitter in ajunul Craciunului.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

Presedintia SUA, un reality show de succes

Iar de cand democratii s-au intors la masa negocierilor, Trump pare tot mai decis sa nu cedeze nici macar un milimetru de zid. O sursa de la Casa Alba a declarat pentru New York Times ca presedintele s-a dedicat cu totul acestei batalii, pentru ca e convins ca o va castiga.

"Electoratul meu iubeste lupta si eu o voi castiga", ar fi spus Trump.

Asa ca el continua sa aduca lupta in fata lor. In ultima saptamana a avut nu mai putin de 3 aparitii publice, fiecare de peste o ora, dincolo de permanenta prezenta online prin intermediul Twitter. Si in toate aceste aparitii a folosit cu varf si indesat tehnica mentionata mai sus - zapaceste-i!

A trecut de la una la alta, fara nicio legatura, nicio logica aparenta si nicio corespondenta in realitate. De exemplu, la un moment dat a ajuns sa sustina ca "Uniunea Sovietica a procedat corect cand a invadat Afganistanul in 1979 ca sa opreasca teroristi". Apoi a ironizat India ca nu a facut nimic in Afganistan in afara de a construi o biblioteca, ceea ce de asemenea a starnit reactii ferme, dar si confuzie, avand in vedere ca India nu a construit o biblioteca in Afganistan de foarte, foarte multi ani.

A insistat sa sustina ca prin noul acord comercial negociat cu Mexicul si Canada, Mexicul va plati pentru zid, chiar daca, in realitate, acordul nu a fost aprobat de Congres si oricum nu are nicio legatura cu securitatea granitelor.

Si vineri, dupa negocierile cu democratii, a venit cu propria sa versiune despre cum s-au desfasurat lucrurile. Democratii au iesit dupa doua ore declarand ca a fost o intalnire tensionata, fara niciun progres inregistrat. Imediat a venit si Trump in fata jurnalistilor sa le spune ca a fost o sedinta "foarte, foarte productiva" si ca administratia va fi "deblocata in scurt timp".

Apoi a anuntat ca l-a insarcinat pe vicepresedintele Mike Pence sa conduca un grup de lucru format din democrati, Kirstjen Nielsen, secretarul de stat pentru securitate nationala, si ginerele sau, Jared Kushner. Trump a spus ca le-a cerut sa lucreze tot weekendul pentru a gasi o solutie. Insa democratii au reactionat, sustinand ca nici macar nu au fost rostite cuvintele "grup de lucru" in discutii.

Problema e ca lui Trump nici nu-i pasa cat de neverosimile sunt toate aceste lucruri pe care le spune public fara nicio tresarire. Este ceea ce il hraneste! De cand a blocat Administratia pare mai energic decat oricand. Il umple de viata orice il aduce in lumina reflectoarelor si ii da sanse cat mai mari sa joace ce roluri ii trec prin cap. Presedintia SUA nu e decat un reality show de succes pentru el.

"Ah, ce artist moare odata cu mine!", a spus Nero cu ultima suflare. Nu cred ca exista cuvinte mai potrivite pentru incheierea mandatului lui Trump.