Donald Trump a semnat un ordin care prevede ca protestatarii care vandalizeaza monumente sa fie incarcerati

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

Oricine deterioreaza o statuie publica trebuie sa fie pus sub acuzare "in toata puterea legii", se arata in document.Ordinul lui Trump mai prevede retinerea fondurilor federale in cazul jurisdictiilor locale si departamentelor de politie care nu reusesc sa opreasca astfel de acte.Un val de proteste fata de brutalitatea fortelor de ordine a izbucnit dupa ce, pe 25 mai, afro-americanul George Floyd a fost ucis cand se afla in custodia politiei din Minneapolis. In timpul manifestatiilor anti-rasism, mai multe statui de pe teritoriul american au fost date jos si vandalizate.Presedintele a emis ordinul vineri seara, la cateva ore dupa ce anuntase ca anuleaza o calatorie planificata spre Bedminster (New Jersey), unde se afla statiunea lui de golf. El a scris pe Twitter ca ramane in Washington D.C. pentru a se asigura ca legea si ordinea sunt puse in aplicare."Multi dintre huligani, piromani si extremisti de stanga care au realizat si sustinut aceste acte s-au identificat explicit cu ideologiile, precum marxismul, care cer distrugerea sistemului de guvernamant al SUA", se arata in masura adoptata. In document protestatarii sunt acuzati si de "o grava necunoastere a istoriei noastre".Bustul lui Ulysses S Grant din San Francisco, o statuie din Madison (Wisconsin) a unui imigrant abolitionist care a luptat pentru Uniune si un memorial din Boston care comemoreaza regimentul afro-american care a luptat in acelasi conflict sunt enumerate ca fiind tinte ale protestatarilor."Indivizii si organizatiile au dreptul sa sustina pasnic inlaturarea sau constructia oricarui monument. Dar niciun individ sau grup nu are dreptul sa distruga, desfigureze sau sa inlature un monument prin folosirea fortei", se mai arata in document.Legile in vigoare prevad ca un astfel de act impotriva proprietatii statului poate fi pedepsit cu pana la 10 ani de inchisoare.Vizati de noul ordin sunt si cei care "distrug sau desfigureaza proprietatile religioase, inclusiv prin atacarea, inlaturarea sau desfigurarea reprezentarilor lui Iisus sau lucrari de arta religioasa".Recent, activistul Shaun King a indemnat pe Twitter ca orice reprezentare a lui "Iisus alb si a mamei lui europene" sa fie inlaturata, pentru ca "reprezinta o forma de suprematie alba".