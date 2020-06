Donald Trump anunta reducerea la 25.000 a numarului trupelor stationate in Germania: Impun un cost extraordinar pentru SUA

Ziare.

"Vom reduce numarul soldatilor la 25.000", a declarat Donald Trump. El a mai spus ca trupele din Germania impun un "cost extraordinar pentru Statele Unite".Liderul administratiei de la Washington a acuzat Germania ca a tratat incorect Statele Unite in ce priveste comertul. "Asa ca daca facem rau comertului, facem rau si NATO", a mai afirmat presedintele american, acuzand si alte tari ca, de asemenea, profita, dar "cel mai rau profitor este Germania".Guvernul de la Berlin a anuntat saptamana trecuta, dupa o perioada de speculatii, ca a fost informat de Washington in legatura cu reducerea numarului de trupe americane stationate pe teritoriul Germaniei.In prezent, in jur de 34.500 de militari americani locuiesc impreuna cu familiile in cele 21 de baze americane de pe teritoriul german. Efectivele pot atinge 52.000 de membri cu ocazia unor rotatii sau manevre.