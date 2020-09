Donald Trump anunta sprijinul SUA pentru retragerea Germaniei din proiectul Nord Stream 2

Merkel nu exclude retragerea sustinerii proiectului Nord Stream 2 de catre Berlin

Intrebat despre acest subiect Trump a spus ca administratia sa a consiliat mult timp membrul aliantei NATO , Germania, impotriva acordului Nord Stream 2 incheiat cu Rusia , adaugand ca Germania este deja prea dependenta de energia rusa."Absolut", a spus Trump, aratandu-si sprijinul pentru o potentiala retragere germana din acordul energetic incheiat cu Rusia . "Dar nu cred ca Germania o poate face chiar acum. Pentru ca Germania se afla intr-o pozitie foarte slaba din punct de vedere energetic. Isi inchid toate centralele, nucleare, pe carbune, inchid multe facilitati. Si s-au pus intr-o pozitie foarte proasta, sincer, foarte foarte proasta", a spus Trump, transmite Anadolu.Referindu-se la un subiect preferat, el a spus ca NATO exista pentru a proteja Europa fata de Rusia, dar Germania a platit miliarde de dolari Rusiei intr-un moment in care este "codasa" cu cotizatiile sale anuale catre Alianta.Conducta Nord Stream 2, menita sa dubleze capacitatea anuala actuala de 55 miliarde de metri cubi a conductei Nord Stream, este un proiect comun de 1.200 de kilometri incheiat intre Gazprom din Rusia si cinci companii europene.Tarile de-a lungul traseului, inclusiv Germania, Finlanda si Suedia, au acordat deja autorizatii, iar Danemarca, care initial si-a exprimat opozitia fata de proiect, si-a dat acceptul anul trecut. Angela Merkel nu exclude posibilitatea unor sanctiuni vizand proiectul germano-rus al gazoductului Nord Stream 2, in urma presupusei otraviri a opozantului rus Alksei Navalnii, a anuntat luni un purtator de cuvant al cancelarului german, relateaza Reuters."Cancelarul impartaseste opinia ministrului de Externe", a raspuns Steffen Seibert, intrebat despre utimatumul dat de catre Heiko Maas Rusiei.Duminica, ministrul german de externe Heiko Maas a declarat saptamanalului Bild am Sonntag: "Sper ca rusii nu ne vor forta sa ne schimbam pozitia cu privire la Nord Stream 2. Daca nu vor exista contributii din partea rusa cu privire la ancheta in urmatoarele zile, va trebui sa ne consultam cu partenerii nostri."Rusia neaga orice implicare in otravirea opozantului rus Aleksei Navalii.Trump a declarat sambata ca nu exista "nici o dovada" ca Aleksei Navalii a fost otravit, in ciuda unei declaratii contrare a secretarului de stat american Mike Pompeo."Statele Unite sunt profund ingrijorate de concluziile preliminare raportate de expertii medicali germani conform carora activistul opozitiei ruse Aleksei Navalii a fost otravit", a spus Pompeo. "In cazul in care rapoartele se dovedesc exacte, Statele Unite sustin solicitarea UE pentru o investigatie amanuntita si sunt gata sa sprijine acest efort".El a amenintat ca, in caz contrar, Germania va fi nevoita sa-si retraga sustinerea proiectului Nord Stream 2, care urmeaza sa aduca gaze naturale rusesti din Rusia catre Europa.