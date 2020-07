Donald Trump aproba planul de retragere a 9.500 de militari din Germania

REDESFASURARE IN POLONIA

Ziare.

com

Secretarul Apararii Mark Esper si seful Statului Major al armatei americane, generalul Mark Milley, "au prezentat luni acest plan in vederea unei redesfasurari a 9.500 de militari in afara Garmaniei", a precizat marti, intr-un comunicat, un purtator de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman.El se referea la o reducere a prezentei trupelor, ceruta la 15 iunie de catre locatarul Casei Albe, care acuza Berlinul de faptul ca profita financiar de prezenta militara americana."Propunerea, care a fost aprobata raspunde nu doar directivelor presedintelui, ci va accentua disuasiunea impotriva Rusiei, va consolida NATO, va asigura aliatii, va imbunatati flexibilitatea strategica a Stetlor Unite si a Comandamentului Operational al armatei americane in Europa , avand totodata grija de militarii nostri si de familiile lor", a dat asigurari purtatorul de cuvant.Conducatorii Pentagonului "vor informa comisiile Apararii din cele doua Camere al Congresului in saptamanile viitoare, iar apoi se vor cinsulta cu aliatii cu privire la modul in care sa procedeze", a precizatJonathan Hoffman.Purtatorul de cuvant nu a precizat in ce tari ar putea fi redesfasurate fortele americane.Insa Donald Trump insusi a anuntat saptamana trecuta ca "Polonia va fi unul dintre aceste alte locuri din Europa", in timpul unei vizite a presedintelui polonez Andrzej Duda la Casa Alba cu cateva zile inaintea alegerilor prezidentiale poloneze.Potrivit unor oficiali de rang inalt de la Pentagon , unii militari urmeaza sa fie repatriati in Statele Unite, iar altii sa fie trimisi in tari din fostul bloc sovietic, cu intentia de a transmite un mesaj clar Rusiei lui Vladimir Purtin, care si-a demonstrat ambitiile militare prin anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea in 2014.O parte a acestor trupe urmeaza sa fie stationata in mod permanent, insa majoritatea va fi desfasurata prin rotatie, au precizat acesti oficiali, care au cerut protectia anonimatului.Sistemul rotatiei trupelor ofera mai multa flexibilitate, este mai imprevizibil si mai destabilizator pentru Rusia , considera oficialii citati.