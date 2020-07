Donald Trump are un nou director de campanie: "Suntem in crestere rapida in sondaje"

Trump a scris pe conturile sale de Facebook si Twitter ca il va inlocui pe directorul de campanie Brad Parscale, care va ramane totusi consilier si responsabil cu strategia digitala, cu Bill Stepien, care a fost adjunct al directorului de campanie.''Amandoi au fost puternic implicati in victoria noastra istorica din 2016, iar eu astept cu nerabdare sa avem o a doua victorie mare si foarte importanta impreuna'', a spus Trump. ''Aceasta ar trebui sa fie mult mai usor deoarece suntem in crestere rapida in sondaje, economia se redreseaza, vaccinuri si medicamente vor fi in curand si americanii doresc strazi si comunitati sigure!'', a scris de asemenea presedintele Trump.