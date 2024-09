Donald Trump, cea mai scazuta cota de incredere dintre ultimii presedinti americani - sondaj CNN

Republicanul Donald Trump are cea mai scazuta cota de incredere in randul ultimilor presedinti americani, cu doar trei zile inainte de investirea sa la Casa Alba.

Potrivit unui sondaj citat de CNN si realizat de postul de televiziune si de ORC, Trump se bucura de o cota de incredere de doar 40 la suta.

Spre comparatie, Barack Obama avea o cota de 84 la suta, la inceputul primului sau mandat, pe 15 ianuarie 2009.

De asemenea, cota este cu mult mai mica decat cea avuta de oricare dintre ultimii trei presedinti americani, care au avut cate doua mandate. Spre exemplu, in ultimii 24 de ani, George W. Bush, la inceputul primului mandat, in luna ianuarie 2001, a avut cea mai scazut cota de incredere in sondajele de la inceput de drum, de 61 la suta, cu peste 20 la suta mai mult decat are acum Trump.

Sondajul mai arata ca peste jumatate (53 la suta) dintre respondenti spun ca declaratiile si actiunile lui Trump de dupa alegerile prezidentiale i-au facut sa aiba mai putina incredere in abilitatea sa de a fi presedinte.

In plus, 48 la suta dintre respondenti au spus ca Trump va fi un presedinte bun, acelasi procent fiind si al celor care cred va republicanul nu va fi un presedinte bun.

Printre masurile pe care oamenii se asteapa cel mai mult ca viitorul presedinte sa le puna in aplicare se numara aplicarea de taxe companiilor care produc bunuri in Mexic (71 la suta), renegocierea NAFTA (61 la suta) si crearea de locuri de munca bine platite in zone sarace.

44 la suta dintre respondenti cred ca sub conducerea lui Trump se va ridica zidul la granita cu Mexic, iar doar 29 la suta dintre ei cred ca viitorul presedinte va determina Mexicul sa plateasca pentru constructie. In schimb, 40 la suta dintre cei care au fost intervievati cred ca presedintele-ales poate sa invinga Statul Islamic, fata de 50 la suta in noiembrie.

In replica, Donald Trump a transmis ca nu crede in acest sondaj, numindu-l "aranjat".

"Aceeasi oameni care au facut sondajele electorale false si s-au inselat atat de mult, fac acum sondaje privind cota de incredere. Sunt aranjate, tot ca inainte", a scris Trump pe Twitter.

