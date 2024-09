Washingtonul s-a transformat intr-o adevarata fortareata inainte de investirea in functie a lui Donald Trump, in conditiile in care capitala SUA se pregateste pentru peste 250.000 de manifestanti care ar urma sa protesteze in cursul ceremoniei de depunere a juramantului.

Politia a estimat ca circa 900.000 de persoane, atat sustinatori, cat si opozanti, sunt asteptate la Washington pentru ceremonia ce include depunerea juramantului pe treptele Capitoliului si o parada pana la Casa Alba, pe strazi pline de spectatori, relateaza Associated Press.

Iata la ce ora va deveni Donald Trump oficial presedinte precum si care este calendarul evenimentelor de azi

Multi dintre cei care vor asista la investire vor fi manifestanti infuriati de comentariile magnatului new-yorkez despre femei, imigranti si musulmani, de promisiunea sa de a abroga reforma sistemului de asigurari medicale cunoscuta ca Obamacare si de planurile de constructie a unui zid la granita cu Mexicul.

Sustinatorii sai insa admira experienta in afaceri a lui Trump, atat ca dezvoltator imobiliar, cat si ca vedeta de televiziune. Ei il percep drept un lider din afara sistemului, care poate rezolva problemele.

Secretarul pentru Securitate Interna in exercitiu, Jeh Johnson, a declarat ca politia va incerca sa separe grupurile pentru a dezamorsa tensiunile, la fel ca in cazul conventiilor politice de anul trecut.

"Teama este ca unele dintre aceste grupuri sunt pro-Trump, unele sunt anti-Trump si este posibil sa nu interactioneze bine impreuna in acelasi loc", a precizat Johnson joi.

Circa 28.000 de ofiteri, kilometri intregi de garduri, bariere, baricade si camioane pline cu nisip vor fi desfasurati in cadrul unui cordon de securitate, in jurul unei zone de opt kilometri patrati din centrul Washingtonului.

Circa 30 de grupuri au primit permise pentru mitinguri si marsuri inainte, in timpul si dupa ceremonia de investire. Aceste grupuri se asteapta sa atraga circa 270.000 de manifestanti. In plus, sunt asteptate proteste fara autorizatie.

Organizatia Disrupt J20 a anuntat ca va organiza manifestatii la toate cele 12 puncte de control de securitate si ca va bloca accesul la festivitatile de pe National Mall.

De departe, cel mai amplu protest va fi Marsul Femeilor, ce va avea loc sambata la Washington si la care organizatorii se asteapta sa ia parte 250.000 de oameni.

Seful interimar al Politiei, Peter Newsham, a declarat ca ofiterii sunt pregatiti pentru arestari in masa, dar autoritatile spera ca nu va fi necesar.

"Daca va trebui sa fie o arestare in masa, vom putea procesa oamenii foarte repede", a spus el pentru postul de televiziune NBC4.

Politia si oficiali din serviciile de securitate au dat asigurari ca drepturile constitutionale ale manifestantilor privind libertatea de exprimare si de reuniune vor fi respectate.

