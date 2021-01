Donald Trump, dupa ce Congresul a validat victoria lui Joe Biden: "Va fi un transfer pasnic pe 20 ianuarie. Este inceputul luptei pentru a face din nou America mareata"

Intr-o declaratie publicata imediat dupa decizia Congresului, Trump a spus ca aceasta reprezinta "sfarsitul celui mai mare prim mandat din istoria prezidentiala" a SUA, relateaza CNN."Chiar daca nu sunt total de acord cu rezultatul alegerilor, iar faptele ma sustin, totusi va exista o tranzitie pasnica pe 20 ianuarie", a spus Trump in comunicatul de presa."Am spus mereu ca ne vom continua lupta pentru a ne asigura ca vor fi numarate doar voturile legale. Desi acest lucru reprezinta sfarsitul celui mai mare prim mandat din istoria prezidentiala, este doar inceputul luptei noastre pentru a face din nou America mareata", a adaugat Trump.Congresul SUA a ratificat joi victoria presedintelui ales, democratul Joe Biden, in scrutinul prezidential din 3 noiembrie, transmite EFE.Ratificarea are loc dupa o lunga si extraordinara zi de 6 ianuarie care a fost marcata de un asalt asupra Congresului comis de sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump cu scopul de a bloca procesul de confirmare a rezultatelor electorale, comenteaza sursa citata.CITESTE SI: