Donald Trump explica ce va face daca actiunile de contestare a rezultatului votului esueaza: ''Ne vedem peste patru ani''

Intr-o inregistrare video postata pe Facebook de un invitat la respectivul eveniment, Trump le-a spus oaspetilor sai ca el a "castigat alegerile", iar rezultatele au fost "trucate" impotriva sa, la cateva ore dupa ce procurorul general William Barr declarase intr-un interviu ca Departamentul Justitiei nu a gasit nicio dovada a vreunei fraude electorale pe scara larga."A fost fara indoiala un an neobisnuit. Noi am castigat alegerile, dar lor nu le place asta", a spus Trump.Vorbind despre eforturile sale de contestare in justitie a rezultatelor, Trump a remarcat: "Dar au fost patru ani incredibili!""Incercam sa facem inca patru ani, in caz contrar ne vedem peste patru ani", afirmat Donald Trump, conform dpa.In scurtele sale remarci la receptia ocazionata de apropiatele sarbatori de sfarsit de an, Trump a spus: "Am vrut sa va spun Craciun fericit. Un an nou fericit, va fi un an grozav!"Casa Alba nu a raspuns imediat la o cerere de comentarii din partea dpa. Inregistrarea video a fost postata de un oficial al Partidului Republican din Oklahoma.Comentariile lui Donald Trump intervin in aceeasi zi in care Barr a declarat pentru Associated Press ca Departamentul Justitiei "nu a constatat fraude la o scara care ar fi putut duce la un rezultat diferit in alegeri"."Pana in prezent, nu am constatat nicio frauda de amploare care ar fi putut duce la un rezultat diferit", a afirmat procurorul general al SUA, citat de Reuters.Luna trecuta, William Barr ceruse procurorilor federali sa ancheteze asupra oricarui element credibil care sa sustina ipoteza unei fraude electorale, recomandandu-le in acelasi timp sa evite sa cerceteze "acuzatii fanteziste sau improbabile". Joe Biden a fost dat invingator la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie cu 306 de mari electori fata de 232 pentru Donald Trump. De asemenea, el a castigat votul la nivel national cu un avans de peste 6,2 milioane de voturi.Cu toate acestea, Donald Trump continua sa sustina ca alegerile au fost viciate de nereguli grave si ca i-a fost furata victoria.Reactionand la declaratiile lui William Barr, echipa sa de campanie a regretat ca Departamentul de Justitie (DoJ) nu si-a aprofundat mai mult investigatiile. "Nu a fost decat un simulacru de ancheta din partea DoJ. Vom continua cautarea adevarului", au declarat intr-un comunicat comun Rudy Giuliani si Jenna Ellis, avocatii lui Donald Trump.