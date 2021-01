STENOGRAME Donald Trump i-a cerut telefonic unui inalt oficial electoral din Georgia sa ii ''gaseasca voturi'': "Tot ce vreau este sa gasim 11.780 de buletine"

Donald Trump, care refuza in continuare sa isi recunoasca infrangerea in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, a incercat intr-o lunga convorbire telefonica sa-l atraga de partea sa pe Brad Raffensperger, alesul republican responsabil cu alegerile in acest stat, dialog in care a alternat presiunile cu magulirile."Este in regula sa spui ca ai recalculat", i-a spus Trump, printre altele, potrivit unei inregistrari a discutiei realizate fara stirea sa, facuta publica de Washington Post si apoi preluata de alte mijloace de informare in masa."Tot ce vreau este sa gasim 11.780 de buletine (...) pentru ca am castigat acest stat", i-a mai spus Trump.Victoria democratului Joe Biden in Georgia cu aproximativ 12.000 de voturi diferenta a fost confirmata printr-o renumarare a voturilor si audituri, aminteste AFP.Invocand "zvonuri" ale unor fraude, Donald Trump sustine in acest dialog, cu o voce gatuita de emotie, ca in mod "nedrept alegerile i-au fost furate"."Stii ce au facut si nu vorbesti despre asta: este o infractiune, nu poti lasa sa se intample asta, este un risc mare pentru tine", a adaugat amenintator liderul de la Casa Alba Brad Raffensberger, alaturi de care se afla un procuror la statului, nu a cedat."Credem ca cifrele noastre sunt bune", a raspuns Raffensberger pe un ton sobru.Publicarea acestei inregistrari, despre care Casa Alba a refuzat sa comenteze, a starnit o unda de soc in capitala federala Washington."Dispretul lui Trump fata de democratie este astfel expus", a comentat alesul democrat Adam Schiff, care considera ca presiunile sunt "potential condamnabile". Colega sa Debbie Wasserman Schultz a denuntat fapta unui "presedinte disperat si corupt"."Este coplesitor", a postat pe Twitter deputatul republican Adam Kinzinger, care a cerut colegilor sai de partid sa nu-l urmeze pe presedinte in contestarea rezultatelor scrutinului."Nu poti face asta cu o constiinta curata", a adaugat congresmanul republican.Donald Trump s-a angajat intr-o adevarata cruciada dupa alegerile din noiembrie pentru a nega victoria candidatului democrat Joe Biden, dar a suferit esecuri sistematice in instanta si in fata alesilor locali, inclusiv a republicanilor, care au rezistat presiunii sale.Colegiul electoral a declarat pe 14 decembrie victoria lui Joe Biden cu 306 electori fata de 232 pentru presedintele in exercitiu, rezultat care urmeaza sa fie certificat miercuri in Congres pentru ca apoi, pe 20 ianuarie, sa aiba loc ceremonia de depunere a juramantului de catre cel de-al 46-lea presedinte al SUA.