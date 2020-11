Donald Trump intentioneaza sa-l gratieze pe fostul sau consilier in probleme de securitate nationala Michael Flynn

The New York Times si Axios au citat amandoua surse anonime potrivit carora Trump ar avea intentia de a-l include pe fostul general Flynn intr-o serie de gratieri acordate in ultimele zile ale presedintiei sale.Discutiile secrete dintre Michael Flynn si ambasadorul Rusiei la Washington in decembrie 2016, inainte de investirea lui Donald Trump, au fost punctul central al anchetei desfasurate ulterior de procurorul special Robert Mueller asupra suspiciunilor privind existenta unei intelegeri secrete intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia Dupa mai mult de doi ani de ancheta, echipa lui Robert Mueller nu a gasit dovezi privind existenta unei asemenea intelegeri secrete.Michael Flynn a fost constrans sa demisioneze la numai 22 de zile dupa ce a devenit consilierul lui Trump in probleme de securitate nationala.Insa presedintele Trump a afirmat intotdeauna ca ancheta a fost "o vanatoare de vrajitoare" politica si ca Flynn, fost general de armata si fost sef al Agentiei de Informatii a Apararii (DIA), este un om de bine.Dupa ce a participat la campania lui Trump, Flynn a avut discutii confidentiale cu ambasadorul Rusiei la Washington, Serghei Kisliak, in decembrie 2016. Devenit consilier pentru securitate nationala, el a fost interogat pe 24 ianuarie 2017 de politia federala, insa a ascuns aceste contacte. El a trebuit sa demisioneze rapid si pentru ca l-a mintit pe vicepresedintele Mike Pence.In 2017, Michael Flynn a acceptat sa pledeze vinovat de sperjur si sa coopereze in ancheta asupra suspiciunilor privind o intelegere secreta cu Rusia Anul trecut, amenintat cu o pedeapsa de sase luni de inchisoare, el si-a schimbat avocatii si strategia de aparare. El a cerut de atunci anularea procedurii, declarandu-se victima unei manipulari.In mod exceptional, Ministerul american al Justitiei si-a retras plangerea impotriva lui Flynn in luna mai, estimand ca ancheta impotriva fostului general nu are baza legitima si ca declaratiile lui, "chiar daca ar fi false, nu au importanta". Astfel, ministerul i-a oferit o victorie politica lui Trump, care a reiterat ca Michael Flynn este nevinovat.Insa un judecator federal a cerut o revizuire judiciara a dosarului.O gratiere acordata de Trump ar scoate aceasta afacere de sub competenta tribunalelor.