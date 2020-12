Donald Trump isi indeamna partizanii sa vina la o mare manifestatie, pe 6 ianuarie, pentru a pune presiune asupra Congresului

Mii de militanti sunt asteptati in capitala SUA la aceasta data in scopul de a-si aduce sprijinul presedintelui in exercitiu si acuzatiilor sale - fara dovezi - de fraude electorale "masive" la prezidentialele de la 3 noiembrie.Printre acestia, grupuri violente ca militia de extrema-dreapta Proud Boys ar urma sa defileze din nou pe strazile Washingtonului dupa o manifestatie similara pe 12 decembrie, care a degenerat. Mai multe persoane au fost injunghiate si cateva zeci au fost arestate.Donald Trump a scris in doua randuri mesaje pe Twitter la sfarsitul saptamanii trecute pentru a-i incita pe partizanii sai sa fie prezenti la adunare, calificand alegerile de la 3 noiembrie ca "cea mai mare inselatorie din istoria natiunii noastre"."Ne vedem la Washington, pe 6 ianuarie. Nu pierdeti asta", i-a invitat el din nou duminica.Actualul presedinte spera ca manifestantii vor pune presiune asupra Congresului pentru a rasturna infrangerea sa de la urne.Pe 6 ianuarie, vicepresedintele Mike Pence urmeaza sa conduca o sesiune a Congresului pentru a certifica voturile colegiului electoral din fiecare fiecare stat american. Joe Biden a castigat voturile a 306 mari electori, in timp ce Donald Trump a obtinut 232.In cursul acestei sesiuni comune a Camerei Reprezentantilor si Senatului, vicepresedintele SUA va deschide si va citi certificatele anuntand voturile marilor electori din fiecare stat, inainte de a declara un invingator.Procedura ar trebui sa fie, ca de obicei, o formalitate.Donald Trump si partizanii sai incearca acum sa puna presiune asupra lui Mike Pence ca sa respinga certificarile electorale ale statelor pro-Biden, o prerogativa pe care vicepresedintele nu o detine, potrivit expertilor in drept.In lipsa unor elemente tangibile pentru a spijini acuzatiile de "frauda masiva", cele peste 50 de plangeri depuse aliatii lui Donald Trump pe intreg teritoriul Statelor Unite au fost respinse aproape toate de tribunale sau abandonate.