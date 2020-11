Donald Trump l-a gratiat pe curcanul Corn in timpul ceremoniei anuale prilejuita de Ziua Recunostintei

Dintre cei doi curcani care se plimbau prin gradina de trandafiri a Casei Albe, Corn (Porumb) si Cob (Cocean), Donald Trump a ales sa-l gratieze pe Corn."Corn, iti acord gratiere completa!" i-a spus Trump curcanului."Vreau sa urez fiecarui american o Zi a Recunostintei fericita si sanatoasa", a adaugat liderul de la Casa Alba "Suntem astazi aici pentru a continua o indragita traditie anuala, gratierea prezidentiala oficiala a unui curcan foarte, foarte norocos, pentru ca Ziua Recunostintei este o zi foarte speciala pentru curcani, probabil ca pentru cea mai mare parte a lor nu este una foarte buna", a adaugat el.Traditia anuala a gratierii unui curcan cu ocazia sarbatoririi Zilei Recunostintei a inceput, se pare, in perioada in care Abraham Lincoln era presedinte, in anii 1860.Au mai fost prezenti la eveniment prima doamna Melania Trump , fiica presedintelui, Ivanka si sotul acesteia, Jared Kushner.Donald Trump a organizat putine evenimente publice in perioada de dupa alegerile din 3 noiembrie, pe care le-a pierdut.