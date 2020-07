Donald Trump l-a gratiat pe fostul sau consilier, Roger Stone: "A suferit destul. Acum este un om liber"

"Presedintele Donald J. Trump a ordonat o masura de clementa executiva pentru a-i comuta pedeapsa nedreapta lui Roger Stone. El a suferit destul. Acum este un om liber", a anuntat Casa Alba intr-un comunicat.Roger Stone ar fi trebuit sa inceapa executarea pedepsei saptamana viitoare, relateaza BBC.In februarie, imediat dupa condamnarea lui Stone, Donald Trump a explicat ca intentioneaza sa il gratieze pe fostul sau colaborator in varsta de 67 de ani.Pe 15 noiembrie 2019, un juriu format din noua femei si trei barbati l-a gasit vinovat pe Stone pentru toatele cele sapte capete de acuzare referitoare la mintirea Congresului, obstructionarea justitiei si intimidarea martorilor. Acuzatiile provin din investigatia consilierului special Robert Mueller, care prezinta amestecul Rusiei in alegerile din 2016 pentru sustinerea candidaturii lui Trump. Stone este unul dintre mai multi asociati ai lui Trump acuzati in ancheta lui Mueller.Martorul pe care l-a intimidat Stone este un realizator de radio numit Randy Credico, care a fost chemat sa fie audiat in Congres si sa vorbeasca cu FMI in legatura cu amestecul Rusiei in alegeri.In emailuri si mesaje text, Stone i-a spus lui Credito, printre altele: "Pregateste-te sa mori", "Esti un sobolan. Un turnator", si "Obstructioneaza".In cursul audierii, Trump s-a plans pe Twitter ca Departamentul de Justitie ar fi trebuit sa ii puna sub acuzare pe fostul sef al FBI James Comey si pe fostul adjunct al acestuia Andrew McCabe, pentru minciuni. Departamentul de Justitie a optat sa nu ii puna sub acuzare pe cei doi.