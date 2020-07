Donald Trump recunoaste ca uneori regreta postarile sale de pe Twitter: Aproape intotdeauna retweet-urile sunt cele care iti fac probleme

Intrebat intr-un interviu cu fondatorul Barstool Sports, Dave Portnoy, daca a avut vreodata pareri de rau despre ce a postat pe Twitter , Donald Trump a raspuns scurt: "Prea des". Presedintele american a adaugat insa rapid ca nu considera ca propriile sale comentarii online sunt o problema, ci cazurile in care preia postari de pe conturile fanilor."Aproape intotdeauna retweet-urile sunt cele care iti fac probleme", considera Trump. El a recunoscut ca nu verifica intotdeauna cu atentie persoanele de la care preia postari.Presedintele SUA a preluat uneori postari de pe conturi care pareau sa apartina unor sustinatori ai teoriei conspiratiei sau unor rasisti, aminteste dpa."Pe vremuri, inainte de asta, obisnuiai sa scrii o scrisoare si iti ziceai:, o lasai pe birou si reveneai a doua zi si spuneai:," a continuat Trump."Dar nu procedam la fel pe Twitter, nu? Trimitem instantaneu" mesajul, a spus Trump, adaugand ca de multe ori primeste apeluri telefonice (de la consilieri) dupa o postare proasta.Presedintele american a recunoscut ca se bucura de timpul pe care il petrece pe retelele de socializare: "Sunt momente in care imi place. Prea multe, uneori".Donald Trump are 84 de milioane de urmaritori pe Twitter, principala platforma de socializare pe care o utilizeaza.