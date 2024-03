Donald Trump si-a luat 17 zile de concediu. Unde a plecat presedintele SUA

Presedintele american Donald Trump a plecat vineri de la Washington si de la Casa Alba, intr-o vacanta de 17 zile, pe care o va petrece intr-unul dintre cluburile sale de golf, de lux, al carui proprietar este.

Trump a plecat la ora 20.00 GMT (23.00, ora Romaniei) de la baza aeriana Andrews catre Morristown (New Jersey), de unde s-a dus la Trump National Golf Club, la Bedminster, situat la 70 de kilometri vest de New York.

Casa Alba va fi renovata in timpul absentei sale.

De cand a devenit presedinte, miliardarul republican si-a petrecut adesea weekendurile la resedinta sa de la Bedminster sau pe proprietatea sa de la Mar-a-Lago, in Florida, intitulata "Casa Alba de iarna", inchisa pe timpul verii.

Presa americana scrie ca Donald Trump si-a luat mai multe vacante decat predecesorul sau Barack Obama, pe care l-a criticat neincetat pe aceasta tema.

The Washington Post (WP) a tinut socoteala zilelor pe care Trump le-a petrecut la resedintele sale sau a jucat golf. Pana la sfarsitul lui august el si-a luat 53 de zile de "recreere".

Potrivit WP, Barack Obama si-a luat doar 15 zile de vacanta in acelasi interval.

"Voi pleca rar de la Casa Alba, pentru ca e atat de multa munca de facut", spunea Trump in campanie, in iulie 2015. "Nu voi avea timp sa joc golf", spunea magnatul in domeniul imobiliar in august 2016.

Americanii isi iau, in medie, zece zile de concediu platit pe an, potrivit revistei Fortune.

