Donald Trump vrea sa propuna mai multi candidati conservatori la Curtea Suprema, dupa ce una din politicile sale dure in domeniul imigratiei a fost oprita de judecatori

As President of the United States, I am asking for a legal solution on DACA, not a political one, consistent with the rule of law. The Supreme Court is not willing to give us one, so now we have to start this process all over again. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

The DACA decision, while a highly political one, and seemingly not based on the law, gives the President of the United States far more power than EVER anticipated. Nevertheless, I will only act in the best interests of the United States of America! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

"Pe baza deciziilor care sunt date acum, aceasta lista este mai importanta ca niciodata", a scris pe Twitter Donald Trump, care urmareste sa fie reales pe 3 noiembrie pentru un nou mandat la Casa Alba Donald Trump a reusit sa isi consolideze pozitia in randul conservatorilor din Partidul Republican in mai 2016 cand, in calitate de candidat prezidential, a dezvaluit o lista de candidati la Curte Suprema. Trump, care a numit judecatori conservatori in sistemul judiciar federal de la preluarea functiei in 2017, a declarat ca isi va actualiza pana la 1 septembrie lista de candidati pentru Inalta Curte, intocmita de activisti conservatori in domeniul juridic.Presedintele republican a mentionat in mod special drept prioritara protejarea dreptului de a purta arma, in conformitate cu al doilea amendament al Constitutiei Statelor Unite, o chestiune importanta pentru bazinul alegatorilor sai conservatori."Avem nevoie de mai multi judecatori sau vom pierde al doilea amendament si restul", a scris presedintele american pe Twitter Trump a atacat Curtea Suprema dupa ce joi aceasta i-a blocat demersul de a anula un program care protejeaza sute de mii de tineri imigranti care au intrat ilegal in SUA.Presedintele american a facut doua numiri la Curtea Suprema: Neil Gorsuch in 2017 si Brett Kavanaugh in 2018. In decizia Curtii de joi, ambii au fost de partea liderului de la Casa Alba."Aceste decizii oribile si impuse politic ale Curtii Supreme sunt lovituri trase direct in oamenii care sunt mandri sa se numeasca republicani sau conservatori", a mai scris pe Twitter.Saptamana aceasta a fost pentru a doua oara cand judecatorul conservator John Roberts s-a pronuntat impotriva lui Trump intr-un caz important dupa decizia de luni care a constatat ca lucratorii homosexuali si transgender sunt protejati conform legii federale privind ocuparea fortei de munca. In aceasta hotarare, Gorsuch s-a numarat printre judecatorii care s-au alaturat deciziei, contrara pozitiei sustinute de Trump.