Explorarea spatiala in era lui Trump: Se pun bazele unei industrii extrem de banoase

Instalarea la Casa Alba a omului de afaceri Donald Trump schimba totul, inclusiv in ceea ce priveste explorarea spatiului. Astfel, este de asteptat ca explorarea spatiala sa devina o afacere extrem de banoasa, de circa un "trilion de dolari" pe an.

Se doreste ca pana in 2020 americanii sa se intoarca pe Luna, iar drumul sa fie unul "rapid" si deloc scump. Companiile private sunt incurajate sa se ia la intrecere si sa vina cu oferte. De asemenea, se doreste construirea de statii spatiale operate de companii private, se arata in documente obtinute de Politico.

Practic, se doreste privatizarea acestui sector, crearea unei noi industrii, ceea ce miliardarului Trump ii surade. Se asteapta ca in aceasta industrie sa intre din ce in ce mai multi miliardari, iar NASA sa devina un simplu pion, la fel ca oricare altul.

De altfel, Trump s-a intalnit deja cu Elon Musk (cel care se afla in spatele companiei SpaceX) si cu Jeff Bezos (de al carui nume se leaga compania Blue Origin).

De asemenea, presedintele american inca nu a numit pe cineva in fruntea NASA, dar se asteapta ca persoana care va fi numita sa revolutioneze agentia. Deocamdata, toate zvonurile vorbesc despre Jim Bridenstine, un republican din Oklahoma, fost pilot in Marina americana, care a condus in trecut Tulsa Air.

Se doreste o abordare mult mai agresiva, competitiva a tot ceea ce inseamna iesiri in spatiu. S-ar putea ajunge la folosirea astronautilor privati, la utilizarea navetelor spatiale private, la excursii in jurul Lunii pana in 2020 si chiar la aselenizari cerute tot de persoane particulare, reiese din documentele studiate de Politico, redactate de echipa lui Trump.

Explorarea spatiului in zone departate va ramane tot in sarcina NASA, insa iesirile "scurte" vor putea fi facute de orice companie care detine tehnologia necesara. Aceasta este zona care se doreste a fi revolutionata si transformata intr-o industrie extrem de banoasa, care va oferi si multe joburi, se mai arata in documente.

Anul trecut, o companie privata a obtinut permisiunea de a ateriza pe Luna, ceea ce este o premiera. Misiunea este programata pentru 2017.