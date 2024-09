Fiica lui Trump ar urma sa aiba un birou in Casa Alba si unele din atributiile Primei Doamne (Surse)

Fiica presedintelui ales al Statelor Unite Donald Trump, Ivanka, ar urma sa aiba un rol activ in administratia tatalui ei si sa exercite o parte din sarcinile care-i revin in mod normal Primei Doamne.

Consilieri din echipa de tranzitie pregatesc deja un "Birou al Primei Familii" in Aripa de Vest a Casei Albe, unde se afla in prezent Biroul Primei Doamne, au declarat surse la curent cu acest plan pentru CNN.

Astfel, Ivanka ar putea sa joace partea de gazda la Washington si sa fie consiliera tatalui ei in probleme precum concediul familial si modificarile climatice.

"Nicio decizie nu a fost luata cu privire la rolul Ivankai", a declarat pentru CNN Hope Hicks, o purtatoare de cuvant a lui Trump.

Titlurile Ivankai si sotului ei, Jared Kushner, nu au fost stabilite. Insa Kushner, un editor si om de afaceri, urmeaza sa aiba un rol in afara "biroului familiei".

Kushner a jucat un rol-cheie in campania electorala a lui Trump, alaturi de ceilalti trei copii adulti ai presedintelui-ales - Donald Jr., Eric, si Ivanka.

Trump a anuntat ca Don Jr si Eric vor pastra controlul asupra operatiunilor afacerii sale in timp ce se va afla la Casa Alba, iar Kushner si Ivanka ar urma sa se mute la Washington si sa lucreze indeaproape cu el in Guvern.

Cuplul si-a petrecut duminica in cautarea unei locuinte in Georgetown, un cartier in nord-vestul Washingtonului, au declarat alte doua surse pentru CNN.

In ce o priveste pe sotia lui Donald Trump, Melania, aceasta nu se va muta la Casa Alba cu presedintele ales si va ramane la New York, pentru ca fiul celor doi, Barron, sa nu-si schimbe scoala.

Trump a amanat o conferinta de presa, programata pentru joi, in care urma sa raspunda la intrebari despre modul in care va evita conflictele de interes ca presedinte.

Conferinta ar urma sa aiba loc undeva in ianuarie, inainte sa fie investit presedinte.

