Fiul cel mare al lui Trump a fost convocat in Senat pentru audieri in ancheta rusa

Fiul cel mare al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump Junior, este convocat in fata unei comisii a Senatului in cadrul anchetei ruse.

Este pentru prima data cand Congresul face uz de prerogativele sale pentru a convoca un membru al familiei Trump, dupa ce unii au fost audiati de bunavoie in cadrul acestei uriase investigatii privind ingerintele Moscovei in campania prezidentiala din 2016, relateaza AFP.

Donald Trump Junior, 41 de ani, care administreaza afacerile familiei la conducerea Trump Organization, a mai fost audiat ore intregi in fata unor comisii ale Senatului in 2017.

Potrivit presei americane, care citeaza surse anonime, Comisia senatoriala pentru serviciile de informatii, controlata de republicani, doreste sa il revada pentru a-l chestiona in legatura cu declaratiile sale de la acea data, in special despre un proiect pentru un Trump Tower la Moscova.

Potrivit Wall Street Journal, el a refuzat o invitatie sa depuna marturie, oferindu-se sa raspunda in scris la intrebarile senatorilor. De aceasta data, fiul presedintelui american intentioneaza sa se opuna convocarii sale, a notat cotidianul american.

In raportul sau de ancheta, remis la sfarsitul lui martie, procurorul special Robert Mueller a scris ca nu a gasit nicio dovada despre o intelegere secreta intre Rusia si anturajul lui Donald Trump in 2016, dar a subliniat o serie de presiuni ingrijoratoare exercitate asupra sa in cursul investigatiei.

