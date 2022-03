Flancat de mineri, Trump a suspendat politicile lui Obama in lupta impotriva modificarilor climatice (Video)

Presedintele american Donald Trump a semnat marti un decret prin care dispune sa se reexamineze o masura a predecesorului sau, Barack Obama, in lupta impotriva modificarilor climatice - "Clean Power Plan" -, care le impune centralelor termice sa-si reduca emisiile de dioxid de carbon (CO2).

Intr-un scurt discurs pe care l-a sustinut la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului (EPA), in care nu a mentionat nici macar o data problema incalzirii globale, Trump a insistat asupra vointei sale de a "pune capat razboiului impotriva carbunelui" si "reglementarilor care elimina locuri de munca".

Flancat de mineri in timp ce a semnat decretul, seful statului american a declarat:

"Odata cu actiunea Executivului de astazi (marti - n. red.), eu iau masuri istorice in vederea ridicarii restrictiilor impuse energiei americane, a rasturnarii amestecului Guvernului si anularii reglementarilor care elimina locuri de munca".

Potrivit DPA, Trump a proclamat, la semnarea ordinului, "inceputul unei noi ere in energia si productia americane".

Decretul suspenda sase masuri adoptate de Obama si consolideaza, totodata, combustibilii fosili.

Decretul revoca un moratoriu asupra concesionarii unor exploatari ale carbunelui pe terenuri federale, dispune o revizuire a fracturarii hidraulice si cu privire la emisiile de metan de la productia de petrol si gaze naturale si ridica o prevedere potrivit careia autoritatile sunt obligate sa evalueze impactul din perspectiva modificarilor climatice ale deciziiilor pe care le iau.

Trump a spus, in mijlocul minerilor care au asistat la semnarea decretului la sediul EPA, ca documentul va elimina suprareglementarile federale, va restaura libertatea economica si le va permite muncitorilor sa concureze in conditii de egaltate.

"Toate acestea sunt despre aducerea inapoi a locurilor noastre de munca, aducerea inapoi a visurilor noastre si a face America bogata din nou", a declarat el.

Casa Alba a subliniat ca decretul se concentreaza asupra industriei energetice americane prin ridicarea restrictiilor impuse in domeniul productiei energetice si al crearii de noi locuri de munca.

Grupuri de afaceri au laudat decizia administratiei Trump, iar activistii de mediu au condamnat-o.

In campania sa prezidentiala, miliardarul republican a promis sa retraga Statele Unite din Acordul de la Paris, incheiat in decembrie 2015.

Tot in campanie, el a denuntat frecvent pierderea unor locuri de munca in domeniul exploatarii carbunelui si in alte sectoare energetice.

Trump: Voi fi cel mai mare creator de locuri de munca pe care Dumnezeu l-a facut vreodata

Trump a evocat discutii pe care le-a purtat cu mineri din mine de carbune in West Virginia in timpul campaniei si dragostea lor fata de munca pe care o fac.

Insa anularea Clean Power Plan este mai complicata decat simpla semnare a unui decret, comenteaza DPA.

In contextul in care subiectul este legat de tribunale, administratia va fi nevoita ca mai intai sa solicite permisiunea unei instante in vederea modificarii Clean Power Plan, iar in baza unei hotarari din 2007 a Curtii Supreme este necesar sa fie emise reglementari in vederea inlocuirii planului.

Insa decretul nu spune nimic despre ramanerea sau nu a Statelor Unite in cadrul Acordului de Paris, un acord international vizand sa opreasca incalzirea globala. Potrivit unor oficiali, o retragere este in curs de examinare.

