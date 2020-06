Fosti oficiali americani: Trump a modificat in tacere un acord din timpul Razboiului Rece, pentru a vinde drone militare inarmate pe piete dominate de Israel si China

Ziare.

Aceasta modificare ar putea deschide calea vanzarii unor drone americane inarmate unor tari ca Iordania si Emiratele Arabe Unite (EAU), care nu pot achizitiona asemenea armament in cadrul Regimului Controlului Tehnologiei Rachetelor (RCTM), un pact incheiat in 1987 intre 34 de tari, potrivit surselor citate.Aceasta modificare ar putea sa compromita respectarea RTCM de catre tari ca Rusia Modificarea RTCM face parte dintr-o strategie mai larga a administratiei Trump in vederea exportarii a si mai mult armament.Washingtonul a revizuit o serie larga de reglementari in domeniul exportului de armament si a retras Statele Unite din mai multe tratate internationale de dezarmare, intre care Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) si Tratatul "Cer deschis" (Open Sky).Ocolirea Regimului ar permite unor intreprinderi americane in domeniul Apararii ca General Atomics Aeronautical Systems si Northrop Grumman sa patrunda din nou pe piete dominate in prezent de oferte mai putin sofisticate ale Israelului si Chinei, care nu fac parte din RTCM.Contactata de Reuters, directoarea Administratiei americane a Securitatii Tehnologiilor Apararii din cadrul Pentagonului Heidi Grant a refuzat sa comenteze cu privire la aceste modificari.Insa ea a declarat ca Statele Unite abia asteapta ca vanzarea dronelor sa se extinda in alte tari, apreciind ca acest lucru ar permite o consolidare a armatelor aliate si o inlocuire a vanzarii de drone de catre alte tari."Daca nu suntem capabili sa raspundem acestei cereri tot mai mari, ne vom trage un glont in picior", a declarat Reuters Heidi Grant.Aceste drone, a enumerat ea, vor putea sa ajute tari aliate sa lupte impotriva terorismului, sa stabileasca controale la frontiera si, in general, sa opreasca amenintari inainte ca acestea sa atinga Statele Unite.Heidi Grant a refuzat insa sa numeasca tarile care ar putea cumpara armament fabricat de Statele Unite.Departamentul de Stat american - care ia deciziile finale cu privire la vanzarea dronelor - a refuzat sa se exprime cu privire la modificarea acordului. Casa Alba a refuzat, de asemena, sa comenteze.Potrivit surselor citate, Guvernul american - departamentele Comertului, Energiei, Justitiei si Securitatii Interne - a aprobat aceasta modificare luna trecuta, iar Departamentul de Stat urmeaza sa aurtorizeze primele vanzari de drone in aceasta vara.Administratia Trump a informat Northrop Grumman si General Atomics - principalii producatori de drone americane - despre planurile sale, potrivit acestor surse.Consiliul Securitatii Nationale de la Casa Alba urmeaza sa se pronunte cu privirel aacest subiect in cadrul unei reuniuni programate marti, potrivit surselor citate, care se asteapta ca NSC sa dea unda verde acestui proiect.Administratia Trump continua sa-si modifice politica exportului de drone in urma presiunilor producatorilor americani, in pofida obiectiilor organizatiilor de apararea drepturlor omului, care avertizeaza cu privire la riscul alimentarii instabilitatii in regiuni sensibile in Orientul Mijlociu siin Asia de Sud.