Fostul sef al Pentagonului si unul dintre cei mai respectati generali lanseaza acuzatii dure la adresa lui Trump

"In timpul vietii mele, Donald Trump este primul presedinte care nu incearca sa ii uneasca pe americani, care nici macar nu se face ca incearca", a spus fostul secretar al Pentagonului intr-o declaratie publicata online miercuri de revista The Atlantic."In loc de asta, el incearca sa ne divizeze", a adaugat fostul general al US Marine Corps, foarte respectat, care pana in prezent si-a afisat rezerva, dar fara sa comenteze direct mandatul miliardarului republican.De data aceasta, este prea mult, in opinia sa: "Platim consecintele celor trei ani fara adulti la comanda".Jim Mattis, primul sef al Pentagonului dupa instalarea, in 2017, lui Donald Trump la Casa Alba, un presedinte fara experienta militara sau diplomatica, era considerat pana acum, chiar si in tabara republicanilor, ca unul dintre putinii "adulti din camera" capabili sa-l tina in frau pe impulsivul fost om de afaceri.El a demisionat zgomotos in decembrie 2018, la o zi dupa anuntul lui Donald Trump de retragere unilaterala totala din Siria, fara discutii cu aliatii SUA din lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic.Punctul sau de vedere de miercuri a avut ca tema reactia presedintelui SUA la tulburarile din ultima saptamana."Am observat derularea evenimentelor din aceasta saptamana, cu manie si consternare", a mai scris el in acest text intitulat "Unirea face forta", sprijinindu-i pe manifestantii care cer, "motivat" in opinia sa, egalitatea in drepturi.In mesajul sau, Mattis scrie ca nu si-a imaginat vreodata ca trupelor armate li se va "ordona, in orice circumstanta, sa incalce drepturile constitutionale ale concetatenilor - cu atat mai putin pentru o fotografie bizara a comandantului ales al Armatei"."Protestele sunt definite de zeci de mii de oameni care au constiinta, care insista sa traim la nivelul valorilor noastre - valorile noastre ca oameni si valorile noastre ca natiune", a mai scris Mattis.Criticile fostului secretar al Apararii sunt cu atat mai remarcabile cu cat acesta a stat departe de lumina reflectoarelor de la retragerea sa din functie in decembrie 2018.Dupa ce a plecat, Mattis a refuzat sa vorbeasca despre liderul de la Casa Alba, spunand ca, pentru linistea nationala, nu o va face atata timp cat fostul sau sef este in continuare in functie.Dar protestele izbucnite in SUA dupa moartea lui George Floyd si mai ales reactia administratiei de la Casa Alba l-au determinat sa iasa cu aceasta pozitie publica.