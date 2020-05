Ginerele lui Trump provoaca un scandal urias la Washington dupa ce a propus amanarea prezidentialelor

Ziare.

Numai si numai Congresul Statelor Unite are puterea sa schimbe data alegerilor.Insa declaratiile sotului Ivankai Trump, fiica mai mare a locatarului Casei Albe, au reaprins speculatii cu privire la un subiect deosebit de sensibil.Intrebat de revista Time daca poate garanta ca alegerile se pot desfasura la data prevazuta, el a raspuns evaziv."Eu nu sunt sigur ca ma pot pronunta intr-un sens sau altul, insa, in acest stadiu, acest lucru este prevazut", a raspuns el, nefiind clar daca se refera la desfasurarea la termen sau la amanarea alegerilor.La putin timp dupa aceste declaratii si in urma unei adevarate furtuni la Washington , Kushner a difuzat un scurt comunicat."Nu cunosc vreo discutie in vederea unei schimbari a datei alegerilor prezidentiale", precizeaza el in comunicat.La sfarsitul lui aprilie, Joe Biden , candidatul democrat la fotoliul de la Casa Alba , s-a declarat convins ca Donald Trump va incerca "intr-un fel sau altul" sa amane scrutinul."Eu nu am avut niciodata in vedere sa schimb data", i-a raspuns miliardarul republican, care candideaza la al doilea mandat de patru ani."De ce-as face asta?", adauga Trump.