Google a suspendat reteaua de socializare Parler, populara printre sustinatorii lui Trump, din magazinul sau de aplicatii

Masurile anuntate de cele doua companii din Silicon Valley arata ca reteaua de socializare care este considerata un refugiu al persoanelor excluse de pe Twitter ar putea sa nu mai fie disponibila pentru a fi descarcata pe principalele magazine de aplicatii din lume. Parler ar fi continuare disponibila in browserele mobile.Utilizatorii cu vederi de dreapta din Statele Unite sa-au indreptat care Parler, aplicatia de mesagerie Telegram si site-ul de socializare Gap, din cauza politicilor mai agresive de monitorizare a comentariilor politice ale platformelor principale, cum sunt Twiteer si Facebook Vineri, Twitter a suspendat permanent contul presedintelui american Donald Trump.Google a facut vineri referire la politicile sale impotriva aplicatiilor care promoveaza violenta si a dat exemple recente de pe Parler, intre care o postare de vineri care incepea ci "Cum sa ne recuperam tara? Aproximativ 20 de atacuri coordonate" si o alta care promova "Un mars al unui milion de membri de militie" in Washington.Directorul general al Parler, John Matze, a afirmat vineri, intr-o postare, ca Apple aplica Parler standarde pe care nu si le aplica siesi.Apple a facut referire, intr-o scrisoare adresata Parler, la participantii la asaltul impotriva cladirii Capitoliului, care a avut loc vineri."Continutul care pune in pericol bunastarea altora sau are rolul sa incite la violenta sau la alte acte ilegale nu poate fi acceptat niciodata pe App Store", afirma Apple in scrisoare.Apple a refuzat sa comenteze.Matze, care se descrie ca un libertarian, a fondat Parler in 2018 ca o alternativa care permite "exprimarea libera" fata de patformele mainstream, dar a inceput sa ii curteze pe utilizatorii de dreapta, pe masura ce sustinatori importanbti ai lui trump au inceput sa se mute acolo.Intre cei care s-au inscris pe Parler se afla comentatorul Candace Owens, avocatul lui Trump Rudy Giuliani si activista de dreapta Laura Loomer, care in noiembrie 2018 s-a legat cu catuse la usa biroului din New York al Twitter, pentru a protesta fata de interzicerea contului sau pe platforma de socializare.In noiembrie, activista conservatoare Rebekah Mercer a confirmat ca ea si familia sa, care ii include pe tatal sau, investitorul in fonduri de hedging Robert Mercer, au contribuit la finantarea Parler.