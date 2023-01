Greta Thunberg raspunde, tot la Davos, atacurilor lui Trump, dupa ce el a numit-o profet al sfarsitului lumii

"Casa noastra este in flacari. Inactiunea voastra atata flacarile, iar daca va iubiti copiii, va cerem sa actionati", si-a incheiat marti Greta Thunberg un scurt discurs pe care l-a sustinut la tribuna Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, relateaza The Huffington Post.

Tanara activista a indemnat la "dezinvestire" in vederea luptei impotriva incalzirii globale. Ea le-a cerut tuturor participantilor - de la conducatori de banci la conducatori de guverne - sa opreasca imediat orice investitii in energiile fosile.

Insa in spatele acestui mesaj, discursul Gretei Thunberg a fost mai intai un raspuns dat punct cu punct celui sustinut de catre Donald Trump la tribuna de la Davos cu putin mai inainte.

Dupa ce presedintele american a indemnat la respingerea profetilor pesimisti, activista suedeza a amintit ca cei care le reproseaza altora ca sunt pesimisti nu au facut nimic decat "sa taca sau, mai rau, sa spuna fraze goale si promisiuni false".

Avertismentului impotriva "socialistilor radicali" care ar putea distruge economia, ea ii raspunde ca aceasta nu este o problema de stanga si dreapta - "dreapta, stanga si centrul au esuat toate".

Donald Trump a declarat de asemenea ca o economie puternica si concentrata asupra viitorului ar putea, multumita inovatiei, sa faca fata tuturor provocarilor. Thunberg i-a raspuns indirect, ca ea nu le cere celor puternici din lume "sa se bazeze pe tehnologii care nu exista la scara mare", ci sa actioneze imediat prin oprirea subventionarii energiei fosile.

Tanara suedeza, care si-a inceput greva scolara in lupta impotriva modificarilor climatice in 2018 si care a mobilizat de atunci milioane de persoane in lume, a amintit ca "tranzitia va fi dura", dar ca ceea ce cere ea este doar "efortul minimal necesar pentru a reusi".

Ea ii avertizeaza pe Doald Trump si pe toti ceilalti lideri ca, daca nu fac nimic, "va trebui sa le explicam copiilor vostri de ce ati abandonat fara ca macar sa incercati. Generatia mea nu abandoneaza niciodata fara sa lupte".

