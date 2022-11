In timp ce-i transmitea felicitari, Netanyahu a fost invitat de Trump intr-o vizita in SUA

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, l-a sunat pe Donald Trump pentru a-l felicita pentru alegerea in functia de presedinte al Statelor Unite, moment in care liderul israelian a fost invitat sa vina intr-o vizita in Statele Unite, relateaza site-ul israelian YnetNews.com.

"Domnule presedinte Trump, prietenul meu, felicitari pentru alegerea in functie. Sunteti un prieten bun al Israelului. De-a lungul anilor, ne-ati sustinut consistent, iar eu apreciez profund acest lucru", i-a transmis Netanyahu lui Trump.

"Astept cu nerabdare sa colaboram in materie de securitate, pentru prosperitate si pace. Israelul este recunoscator pentru sustinerea larga de care se bucura din partea poporului american. Sunt increzator ca noi doi, prin colaborare stransa, vom aduce la noi niveluri alianta dintre tarile noastre", a subliniat Netayahu.

La randul sau, presedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, l-a invitat pe Benjamin Netanyahu sa efectueze o vizita la Washington.

