Inca o infrangere pentru Donald Trump. O curte de apel federala respinge plangerea privind rezultatul alegerilor din Pennsylvania

Verdictul reprezinta un nou esec in demersurile lui Trump de a rasturna rezultatele scrutinului din 3 noiembrie, care-l dau Biden presedinte ales. Candidatul republican invoca in aceste demersuri fraude care ar fi fost comise de catre democrati, in special cu ajutorul votului prin corespondenta."O plangere necesita acuzatii precise si apoi probe. Aici nu avem nimic din acestea", a declarat Stephanos Bibas, vorbind in numele panelului de trei judecatori care a dat verdictul.Republicanii mai au posibilitatea unui recurs la Curtea Suprema.Victoria lui Joe Biden a fost certificata marti in statul Pennsylvania, candidatul democrat obtinand astfel cei 20 de delegati in Colegiul Electoral care il va alege in mod direct pe presedintele Statelor Unite.