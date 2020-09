Joe Biden l-a acuzat pe Donald Trump ca provoaca haos pe fondul crizelor, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania

Afirmatiile facute de Biden la Pittsburgh au avut loc in timp ce Trump, care este in urma rivalului sau in sondajele de opinie dinaintea alegerilor din 3 noiembrie, acuza ca democratii au pierdut controlul asupra demonstratiilor uneori violente legate de brutalitatea politiei si inegalitatile rasiale, care au cuprins orasele americane de luni de zile."Acest presedinte a pierdut demult orice autoritate morala in aceasta tara", a afirmat Biden dintr-o fabrica de otel convertita. "Nu poate opri violenta - pentru ca de ani de zile a promovat-o".Jefuitorii si revoltatii nu sunt protestatari si ar trebui sa fie urmariti penal, a adaugat Biden."Intrebati-va, arat eu ca un socialist radical, care are o slabiciune pentru revoltati? Intr-adevar?", a intrebat Biden, contracarand afirmatiile lui Trump potrivit carora adversarul sau este slab in ceea ce priveste criminalitatea si raspunde celor mai liberali membri ai partidului sau.Vineri, Trump i-a numit pe protestatari anarhisti, agitatori, revoltati si jefuitori. Republicanii neaga ca incearca sa exacerbeze violenta printr-o retorica incendiara.Vizita lui Biden in Pennsylvania, un stat important care a contribuit la propulsarea lui Trump catre victorie in 2016, a marcat o deplasare neobisnuita pentru fostul vicepresedinte, care incepand din martie a lucrat mai ales din casa sa din Delaware, de cand coronavirusul a inceput sa se raspandeasca la nivel national.Campania lui Biden a indicat ca se asteapta sa isi intensifice vizitele in statele care vor decide alegerile pe masura ce votul se apropie.Trump si vicepresedintele Mike Pence urmeaza sa viziteze Pennsylvania saptamana aceasta, pentru evenimente de campanie.In Pittsburgh, Biden a descris o America care era nesigura sub conducerea lui Trump, Covid-19 omorand mii de oameni pe saptamana, si o economie cu susul in jos.Samuel DeMarco, presedinte republican in comitatul Allegheny, unde si-a sustinut Biden discursul, a declarat ca discursul acestuoa a aratat "disperare"."Avem proteste violente de aproximativ 90 de zile si acum el va vorbi si va incerca sa dea vina pe Trump. Ii urez noroc ", a spus el.Manifestarile au avut loc in Statele Unite de la moartea in luna mai a lui George Floyd, un barbat de culoare in varsta de 46 de ani, care a murit dupa ce un ofiter de politie din Minneapolis a ingenuncheat pe gatul lui timp de aproape noua minute.Tensiunile dintre grupurile rivale de protestatari au dus la schimburi de focuri in ultimele saptamani.Trump urmeaza sa viziteze Kenosha, Wisconsin, marti, dupa ce au avut loc noi proteste saptamana trecuta, ca urmare a impuscarii de catre politie a lui Jacob Blake, un alt afro-american, de sapte ori, in fata copiilor sai, paralizandu-l.Democratii l-au indemnat pe presedinte sa stea departe de Kenosha.Guvernatorul statului Wisconsin, Tony Evers, i-a adresat lui Trump o scrisoare, duminica, prin care i-a cerut sa isi reconsidere calatoria, spunand ca este ingrijorat ca prezenta sa "va impiedica vindecarea noastra" si va deturna resursele necesare primului raspuns pentru eforturile de recuperare."Nu este momentul ca oficialii alesi sa ignore militantii inarmati si instigatorii din afara statului care vor sa contribuie la angoasa noastra", a scris Evers in scrisoarea sa, a carei copie a fost vazuta de Reuters. Casa Alba a declarat ca face eforturi pentru a ajunge la familia lui Blake, dar nu a putut lua legatura cu aceasta.