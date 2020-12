Mai multi experti ONU afirma ca gratierea de catre Donald Trump a patru contractori americani care au ucis civili irakieni incalca legislatia internationala

Nicholas Slatten a fost condamnat pentru crima de gradul 1, in timp ce Paul Slough, Evan Liberty si Dustin Heard au fost condamnati pentru tentativa de omor si omor voluntar, in legatura cu un incident in care contractorii au deschis focul intr-o piata aglomerata din Bagdad, ucigand civili irakieni neinarmati.Cei patru, care lucrau la firma privata de securitate Blackwater, detinuta de fratele secretarului pentru educatie din cabinetul Trump, au fost inclusi intr-un val de gratieri anuntate de Casa Alba "Gratierea contractorilor Blackwater este un afront adus justitiei si victimelor masacrului din piata Nisour si familiilor lor", a afirmat Jelena Aparac, presedinte al unui grup de lucru al Natiunilor Unite privind folosirea mercenarilor, intr-un comunicat.Conventia de la Geneva obliga statele sa traga la raspundere criminalii de razboi , chiar si atunci cand actioneaza in calitate de contractori ai unor firme de securitate, au spus expertii Natiunilor Unite."Aceste gratiei incalca obligatiile Statelor Unite in conformitate cu legislatia internationala si la nivel mai larg submineaza legislatia umanitara si drepturile omului la nivel global", au spus acestia.Gratierile au fost criticate puternic in Statele Unite. Generalul David Petraeus si Ryan Crocker, respectiv comandantul fortelor SUA si ambasatorul american in Irak la momentul respectiv, au afirmat ca gratierile sunt o actiune "extrem de daunatoare, care spune lumii ca americanii pot comite in strainatate, cu impunitate, cele mai odioase crime".Intr-o declaratie in care a anuntat gratierile, Casa Alba a afirmat ca acestea "sunt sustinute de mare parte din populatie" si de un numar de parlamentari republicani.