Marius Turda, profesor Oxford Brookes University: Traim o noua rasializare a lumii. Brexit, Trump, rasismul anti-roma, nationalismul etnic o demonstreaza

De la "gandire rasiala", istoria rasismului, pana la "rasializarea lumii", Marius Turda considera ca momentul confruntational pe chestiunea rasiala, evenimentele violente ale acestei perioade, vor fi depasite si intelese "doar atunci cand pozitiile ideologice (de stanga, de dreapta etc) sunt depasite si combaterea rasismului este facuta nu din motive politice, ci din motive umane".Marius Turda a studiat istoria la Universitatea din Bucuresti, Central European University din Budapesta (CEU) si Universitatea Oxford. Este profesor la Oxford Brookes University si director al Centrului de Istorie a Medicinei al aceleiasi universitati. A fost director fondator al Institutului Cantemir de la Universitatea Oxford. De asemenea este editorul colectiei de istoria medicinei de la CEU Press. Marius Turda a publicat numeroase carti , atat ca autor, cat si ca editor, dintre care mentionam: Eugenics and Nation in Early Twentieth Century Hungary (Palgrave Macmillan, 2014), Crafting Humans: From Genesis to Genetics and Beyond (V&R unipress, 2013), The History of Eugenics in East-Central Europe, 1900-1945: Text and Commentaries (Bloombury, 2015), Religion, Evolution and Heredity (University of Wales Press, 2018), Teleology and Modernity (Routledge, 2019).Evenimentele recente din Statele Unite demonstreaza cat de acuta este problema rasiala acolo, si nu numai. Decenii de activism anti-racist si de emancipare etnica, sociala, culturala si politica a populatiei de culoare nu au eliminat rasismul, care continua sa fie forta care divizeaza societatea americana. Acum, orice conflict public in Statele Unite are un aspect rasial. In cartea noastra, care a aparut si in traducere romaneasca la editura Polirom anul trecut, incercam sa explicam 'longevitatea' ideii de rasa si a rasismului, care nu sunt doar 'constructii' sau expresii ale diferentierii sociale si economice si reprezinta 'structuri' mentale, naratiuni istorice si reprezentari ale suprematiei si superioritatii albilor (iar prin extensie a Europei de unde acesti albi au plecat incepand cu secolul al XVI-lea).Aceasta superioritate este rezultatul unor lungi procese istorice pe care le analizez in carte. De aceea ca sa intelegem rasismul nu este suficient sa ne pozitionam pe pozitii ideologice opuse lui, ci sa incercam sa intelegem istoria complicata a acestui proces de control si exploatare, care-i pozitioneaza pe oamenii albi asupra tuturor celorlalti. Toate institutiile politice ale Europei si apoi crearea Statele Unite ca extensie a culturii politice europene au la baza ideile de superioritate rasiala a oamenilor albi. Nu este, asadar, suficient sa combatem rasismul, trebuie sa combatem in acelasi timp si intregul sistem cultural, politic, social si educational pe care rasismul l-a creat. In cartea mentionata mai sus, identificam traditiile stiintifice, istorice, culturale si nationale care au oferit si continua sa ofere rasismului argumentele necesare supravietuirii in viata noastra actuala.Marginalizarea sociala sau a unor grupuri sociale este doar unul din aspectele rasismului de azi, insa nu trebuie sa uitam ca o astfel de marginalizare a existat de foarte mult timp. Populatia de culoare in Statele Unite a fost marginalizata (social, cultural, economic, politic) de secole; la fel si cu populatia Roma din Europa . Ceea ce evenimentele recente din Statele Unite, mai ales uciderea lui George Floyd, au aratat cat de raspandita este perceptia conform careia viata unui negru american nu este la fel de importanta ca viata unui alb american. Chiar daca in multe privinte aceasta perceptie este neintemeiata si multe institutii americane, inclusiv cea a politiei, nu practica un rasism impotriva populatiei de culoare, dezbaterea publica este atat de polarizata incat este aproape imposibil sa adopti o pozitie moderata. Insa din punctul meu de vedere vom putea merge mai departe, trece de acest moment confruntational, doar atunci cand pozitiile ideologice (de stanga, de dreapta etc) sunt depasite si combaterea rasismului este facuta nu din motive politice, ci din motive umane.Atata timp cat lupta anti-rasista este facuta doar pe motive ideologice (stanga impotriva dreptei; democrati impotriva republicanilor, laburisti impotriva conservatorilor etc.) nu trebuie sa ne surprinda acuzatia ca miscarile recente de protest impotriva rasismului, a discriminarii si a brutalitatii aratate de politie fata de negrii din Statele Unite sunt "ne-sincere" si expresii ale "corectitudinii politice". Insa lucrurile nu stau chiar asa. "Alocarea" de locuri la universitati de prestigiu populatiei de culoare nu este un exemplu de discriminare sistematica a albilor si de rasism institutional impotriva lor. Dimpotriva. Tot oamenii albi sunt cei care sunt in pozitii de putere in toate domeniile, de la presedintele tarii pana la cel mai tanar milionar. Sugestia mea din carte de a istoriciza conceptul de 'rasa' este si o incercare de a depasi impasul creat de 'corectitudinea politica'.Aceste personalitati sunt acuzate pe drept de colonialism. Asta au fost: au avut sclavi negrii, au beneficiat de pe urma sclaviei si prin extensie au creat o cultura politica care a beneficiat de pe urma sclaviei. Este normal sa refuzi sa ai in orasul tau statui ale unui proprietar de sclavi. Asta nu e rescrierea istoriei. Istoricii au stiut tot timpul aceste lucruri, insa abia acum aceste cunostinte au ajuns in randul publicului larg si acesta a reactionat ca atare. Nu putem sterge cu buretele ce s-a intamplat in trecut. Putem insa sa incercam sa intelegem ce s-a intamplat si de ce, si totodata sa invatam ceva din aceste experiente trecute. Istoria se scrie si re-scrie mereu. Nu trebuie sa ne ingrijoram de acest lucru. Trebuie insa sa pledam pentru o noua interpretare a istoriei care sa fie inclusiva si lipsita de sentimente de superioritate rasiala si nationala.Din pacate, asa este. Traim, cred, o noua 'rasializare' a lumii. Evenimente din ultimii 10 ani, precum Brexit in Marea Britanie, alegere lui Donald Trump in Statele Unite, intensificarea rasismului anti-Roma si a nationalismului etnic in Europa, demonstreaza cat de profunde sunt aceste idei rasiale si ca decenii de educatie si experienta Holocaustului au schimbat destul de putin in mentalitatea unora, care continua sa exprime apartenenta la o natiune anume prin prisma specificitatii etnice si a religiei, prin misoginie, homofobie si rasism. De ce oare ne este atat de greu sa renuntam la gandirea rasiala? De ce continuam sa credem ca unii oameni (de obicei albi si de obicei barbati) sunt 'superiori' altora (de obicei ne-albi sau femei)? Ceea ce este ingrijorator pentru mine este faptul ca generatiile mai tinere, mai ales in Europa, nu cunosc traditii rasiale din tarile lor.Nu este exagerat. Miscari anti-rasiste au existat mereu in Statele Unite si in Europa, incepand cu anii 1930, cand multi au respins ideile Naziste de superioritate rasiala. Anti-rasismul a continuat cu mult succes dupa cel de-al doilea razboi mondial, ducand la emanciparea oamenilor de culoare din Statele Unite, la sfarsitul regimului apartheid in Africa de Sud si asa mai departe. Insa toate aceste realizari, iar unele dintre ele sunt cu adevarat remarcabile si simbolizate de adevarate modele umane cum ar Martin Luther King, Jr sau Nelson Mandela , nu au dus al disparitia argumentelor rasiale si a rasismului. In ciuda aceste lupte pentru egalitate intre oameni, stereotipurile rasiale continua sa existe in societatea contemporana, iar in vietile noastre sint inca prezente diverse reprezentari ale "rasei", unele invadandu-ne viata in moduri tulburatoare, cum se intampla acum cu Black Lives Matter. E ca si cum ideea de "rasa", desi considerata un concept perimat si anacronic, s-a osificat in insusi fundamentul culturii si al constiintei noastre publice, servind drept sursa permanenta pentru tipare de comportament adanc inradacinate in mentalitatea colectiva, influentindu-ne gindirea si comportamentul nostru, atit la nivel personal, cit si in public.Iluminismul european a creat rasismul stiintific. Ideea de rasa a existat inainte de iluminism insa rasismul european era exprimat cultural si religios. Autorii Luminilor au creat rasismul modern, bazat pe argumente stiintifice (antropologice, etc), si pe concepte si constructe intelectuale care au creionat si apoi reificat suprematia civilizatiei albe, europene. Alegerea lui Donald Trump ca presedinte al Statelor Unite reprezinta poate ultima expresie a acestui proces istoric care a inceput in secolul XVIII si care a pus in centrul universului pe barbatul alb! De aceea orice discutie despre rasismul contemporan nu poate sa nu includa Statele Unite si mai ales perioada ultimilor 4 ani.