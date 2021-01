Nancy Pelosi il ameninta pe Trump cu punerea sub acuzare in fata Congresului, daca acesta nu demisioneaza "imediat"

Nancy Pelosi a declarat vineri, 8 ianuarie, ca Congresul SUA va actiona pentru a-l acuza pe presedintele Trump pentru rolul sau in incitarea atacului violent asupra Capitoliului daca nu demisioneaza "imediat", cerandu-le republicanilor sa se alature presiunii pentru a-l forta din functie.Intr-o scrisoare catre membrii Camerei, liderul democrat a invocat demisia lui Richard M. Nixon pe fondul scandalului Watergate, cand republicanii au impus presedintelui sa demisioneze si sa evite scandalul public al unei acuzari, numind actiunile lui Trump un "atac oribil asupra democratiei noastre"."Astazi, in urma actelor periculoase ale presedintelui, republicanii din Congres trebuie sa urmeze acel exemplu si sa-l cheme pe Trump sa-si paraseasca biroul - imediat", a scris ea."Daca presedintele nu renunta la functie iminent si de bunavoie, Congresul va continua actiunea noastra".Nancy Pelosi, le-a transmis vineri intr-o scrisoare colegilor deputati ca a vorbit cu Seful Statului Major Interarme, generalul Mark A. Milley, despre mentinerea in functie a unui "presedinte instabil" cu acces la butonul nuclear, scrie Washington Post."Trebuie sa facem tot ce putem pentru a proteja poporul american de atacul sau dezechilibrat asupra tarii noastre si a democratiei noastre", a spus Pelosi.Scrisoarea ei a venit la scurt timp dupa ce Trump a scris pe Twitter ca nu va participa la inaugurarea presedintelui Joe Biden , pe 20 ianuarie, incalcand astfel traditia de lunga durata, simbol al unui transfer pasnic de putere.Democratii privesc din ce in ce mai mult spre o procedura de punere sub acuzare a lui Donald Trump , in urma violentelor de la Capitoliu, daca vicepresedintele Pence si oficialii cabinetului lui Trump nu il scot din functie in temeiul celui de-al 25-lea amendament care permite inlocuirea unui presedinte ce nu mai este in opacitate de a-si indeplini atributiile.CITESTE SI: