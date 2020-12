NYT: Trump ar fi discutat despre gratierea "preventiva" a celor trei copii ai sai si a unor apropiati. Miliardarul s-ar putea gratia singur cu privire la tot ceea ce i s-ar putea reprosa in justitie

In paralel, Departamentul american al Justitiei ancheteaza cu privire la un presupus sistem de coruptie - care ar implica finantari din campania electorala cu scopul de a obtine gratierea presedintelui american, dezvaluie un dosar judiciar publicat marti.Documentul - care vizeaza legalitatea urmaririi comunicatiilor si dispozitivelor electronice ale unor persoane, inclusiv avocati - nu permite identificarea persoanelor vizate, deoarece numele care apar in el au fost cenzurate.Documentul citeaza insa o "stratagema secreta a lobbyului" vizand "oficiali de rang inalt de la Casa Alba ", cu scopul de a obtine o "gratiere sau o suspendare" a executarii pedepsei din partea sefului statului american a unei persoane al carei nume este cenzurat.Acest sistem - care face obiectul unei anchete cel putin din luna august - pare sa implice lobbyisti, avocati, un bogat donator care a finantat campanii politice si o persoana care se afla sau se afla la inchisoare si care conteaza pe o interventie prezidentiala.Potrivit documentului, lobbyisti si avocati ar fi contactat oficiali de la Casa Alba pentru a cere o gratiere sau o suspendare prezidentiala, citand "contributii substantiale la campanie efectuate in trecut" si "contributii politice importante prevazute" de catre un donator.Donatorul ar fi prezentat aceasta oferta in numele unei persoane care cere clementa prezidentiala.Documentul nu indica insa cand au avut loc aceste fapte, iar cum partidele si numele au fost cenzurate nu exista vreo trimitere la presedintele in exercitiu Donald Trump si nici la campania sa electorala.Textul este dezvaluit intr-o perioada delicata in Statele Unite, in contextul in care se speculeaza ca Donald Trump - care mai are de stat la Casa Alba sase saptamani dupa ce a fost infrant de Joe Biden in alegerile de la 3 noiembrie - ar putea gratia mai multe persoane.El l-a gratiat miercurea trecuta pe fostul sau consilier in probleme de securitate Michael Flynn.Trump a gratiat sau a redus pedepsele mai multor aliati politici - intre care fostul sau consilier din campania electorala Roger Stone, un fost serif controversat din Arzona, Joe Arpaio, si activistul republican Dinesh D'Souza.Exista de asemenea o dezbatere publica cu privire la faptul ca Trump ar putea sa se gratieze pe el insusi - cu privire la tot ceea ce i s-ar putea reprosa in justitie in legatura cu mandatul sau.